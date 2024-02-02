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Общество

Новый состав Молодёжного парламента собрался на первую установочную встречу

02.02.2024 19:07|ПсковКомментариев: 0

На первую установочную встречу собрался новый состав Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов. Теоретическое знакомство со структурой и деятельностью законодательного органа, а также обсуждение задач Молодёжного парламента 7.0 прошло в формате выездного образовательного семинара с участием руководства Собрания. В открытом разговоре с молодёжью общались спикер Собрания Александр Котов, заместители председателя Виктор Остренко, Армен Мнацаканян, Александр Братчиков, Игорь Дитрих и руководители парламентских комитетов Алексей Севастьянов и Андрей Козлов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Приветствуя новый состав, Александр Котов напомнил, что молодёжный орган при региональном парламенте ведёт отсчёт с 2009 года, за 15 лет менялись срок его полномочий, принцип формирования и численность. В действующем составе впервые каждый член Молодёжного парламента является помощником депутата на штатной основе.

«Посмотрим на практике, как будет работать новая схема, но как бы ни формировался Молодёжный парламент, итоговый результат в первую очередь зависит от вас», - обратился к молодым людям Александр Котов.

Руководитель законодательного органа признался, что при отборе членов Молодёжного парламента в приоритете депутатов были те, кто уже сумел проявить себя в своей основной деятельности: учёбе, работе, общественной жизни. Цель такого подхода – собрать в Молодёжном парламенте активных представителей региональной молодёжи, которые смогли бы чётко сформулировать и озвучить проблемы различных групп: студенчества, работающей молодёжи, общественников, и уже вместе с депутатами предложить пути решения волнующих вопросов.

Спикер подчеркнул, что Молодёжный парламент является эффективным инструментом для личностного и даже карьерного роста. «Если вы проявите себя, вас обязательно заметят, только не ждите, что вы зашли в этот социальный лифт, нажали на кнопку и приехали наверх – так не бывает», - предостерёг от завышенных ожиданий Александр Котов.

Молодые люди поинтересовались, какой депутаты видят итоговую цель работы Молодёжного парламента.

«Мы хотим, чтобы вы стали крепкими надёжными гражданами России. Это не значит, что каждый из вас должен стать каким-то руководителем или политиком, просто всегда в своей жизни руководствуйтесь принципом, его любит повторять наш коллега Александр Братчиков: "Если что-то делаешь, делай это хорошо"», - дал совет Александр Котов и пожелал членам Молодёжного парламента «стать дружной и работоспособной командой».

 «Вот вы спрашивали про цель, - продолжил начатую тему руководитель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих. –  Конечно, наша цель за два года в каждого из вас заложить крупицы для формирования молодого гражданина, который всю последующую жизнь будет стремиться работать на благо своей страны. Какая ваша цель? Наверное, у каждого своя. Но мне кажется, что на данном этапе цель не стоит на первом месте, для вас пока важнее путь».

Председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков также призвал молодых людей направить максимум усилий на развитие в профессиональной сфере. «У нас сейчас кадровый голод, особенно не хватает рабочих и инженерных специальностей. Нет проблем молодым людям найти работу – работодателями одинаково востребованы как опытные  мастера, так и начинающие специалисты. Возможностей много, всё в ваших руках», - сказал вице-спикер.

Члены Молодёжного парламента задали вопрос, касающийся процедуры подготовки и принятия законодательных инициатив, и озвучили несколько конкретных проблем, например, ненадлежащее качество асфальта на одном из тротуаров областной столице и нехватку спортивных залов для занятий волейболом.

Игорь Дитрих порекомендовал молодым коллегам, когда речь идёт о законотворчестве,  научиться формулировать системные проблемы. «Кто-то занимается волейболом, и ему кажется, что сделать залы для этого вида спорта во всех спортивных школах – самое главное. Но необходимо изучить ситуацию в целом и подумать, а не обидим ли мы, например, футболистов и хоккеистов. Если вы об этом задумаетесь, то итоговое решение в вашей голове будет другим», -  дал совет депутат.

Александр Котов напомнил, что Молодёжный парламент не обладает самостоятельным правом законодательной инициативы, но это не значит, что идеи молодёжи не могут стать правовой нормой – депутаты готовы оказывать поддержку в вопросах законотворчества, главное, по словам спикера, чтобы идея была понятной и реализуемой.

Куратор Молодёжного парламента Виктор Остренко уточнил, что определённый задел уже есть: «У нас в "запасниках" есть несколько законодательных инициатив, которые появились в прошлом составе Молодёжного парламента, мы не успели их доработать – будем заниматься сейчас».

В ходе семинара ребятам подробно рассказали о работе каждого парламентского комитета и политических фракций. Отдельной темой совместного обсуждения стала деятельность членов Молодёжного парламента в качестве помощников  депутата.

 

«Работы у вас будет очень много», - обозначил перспективу вице-спикер Армен Мнацаканян, подчеркнув, что рассчитывает на участие молодых помощников в депутатских приёмах и сходах граждан в муниципалитетах.

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов отметил, что помощник депутата должен знать проблематику избирательного округа – «житейские проблемы», и владеть информацией обо всём происходящем, включая состояние социальной инфраструктуры, запланированные ремонты и предстоящие культурные мероприятия. Председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов сказал, что рассчитывает на помощь членов Молодёжного парламента в работе с социальными сетями.

«Много обращений от граждан приходит через социальные сети, Помимо подготовки ответа, нужен анализ этих обращений: если одноразовая жалоба, то это проблема одного человека, а если 10-15 обращений по одной теме, нужны системные решения», - объяснил Андрей Козлов.

Теме социальных сетей и публичной стороне общественно-политической деятельности был посвящён следующий блок образовательного семинара.

Первое официальное заседание Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов, на котором будет утверждена структура и избран председатель молодёжного органа, пройдёт до середины февраля.

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич председатель Псковского областного Собрания депутатов Остренко Виктор Владимирович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Братчиков Александр Николаевич Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Козлов Андрей Григорьевич депутат Псковского областного Собрания
Севастьянов Алексей Анатольевич Депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Дитрих Игорь Иванович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Мнацаканян Армен Липаритович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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