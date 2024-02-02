Новый состав Молодёжного парламента собрался на первую установочную встречу

На первую установочную встречу собрался новый состав Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов. Теоретическое знакомство со структурой и деятельностью законодательного органа, а также обсуждение задач Молодёжного парламента 7.0 прошло в формате выездного образовательного семинара с участием руководства Собрания. В открытом разговоре с молодёжью общались спикер Собрания Александр Котов, заместители председателя Виктор Остренко, Армен Мнацаканян, Александр Братчиков, Игорь Дитрих и руководители парламентских комитетов Алексей Севастьянов и Андрей Козлов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Приветствуя новый состав, Александр Котов напомнил, что молодёжный орган при региональном парламенте ведёт отсчёт с 2009 года, за 15 лет менялись срок его полномочий, принцип формирования и численность. В действующем составе впервые каждый член Молодёжного парламента является помощником депутата на штатной основе.
Руководитель законодательного органа признался, что при отборе членов Молодёжного парламента в приоритете депутатов были те, кто уже сумел проявить себя в своей основной деятельности: учёбе, работе, общественной жизни. Цель такого подхода – собрать в Молодёжном парламенте активных представителей региональной молодёжи, которые смогли бы чётко сформулировать и озвучить проблемы различных групп: студенчества, работающей молодёжи, общественников, и уже вместе с депутатами предложить пути решения волнующих вопросов.
Спикер подчеркнул, что Молодёжный парламент является эффективным инструментом для личностного и даже карьерного роста. «Если вы проявите себя, вас обязательно заметят, только не ждите, что вы зашли в этот социальный лифт, нажали на кнопку и приехали наверх – так не бывает», - предостерёг от завышенных ожиданий Александр Котов.
Молодые люди поинтересовались, какой депутаты видят итоговую цель работы Молодёжного парламента.
«Вот вы спрашивали про цель, - продолжил начатую тему руководитель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих. – Конечно, наша цель за два года в каждого из вас заложить крупицы для формирования молодого гражданина, который всю последующую жизнь будет стремиться работать на благо своей страны. Какая ваша цель? Наверное, у каждого своя. Но мне кажется, что на данном этапе цель не стоит на первом месте, для вас пока важнее путь».
Председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков также призвал молодых людей направить максимум усилий на развитие в профессиональной сфере. «У нас сейчас кадровый голод, особенно не хватает рабочих и инженерных специальностей. Нет проблем молодым людям найти работу – работодателями одинаково востребованы как опытные мастера, так и начинающие специалисты. Возможностей много, всё в ваших руках», - сказал вице-спикер.
Члены Молодёжного парламента задали вопрос, касающийся процедуры подготовки и принятия законодательных инициатив, и озвучили несколько конкретных проблем, например, ненадлежащее качество асфальта на одном из тротуаров областной столице и нехватку спортивных залов для занятий волейболом.
Игорь Дитрих порекомендовал молодым коллегам, когда речь идёт о законотворчестве, научиться формулировать системные проблемы. «Кто-то занимается волейболом, и ему кажется, что сделать залы для этого вида спорта во всех спортивных школах – самое главное. Но необходимо изучить ситуацию в целом и подумать, а не обидим ли мы, например, футболистов и хоккеистов. Если вы об этом задумаетесь, то итоговое решение в вашей голове будет другим», - дал совет депутат.
Александр Котов напомнил, что Молодёжный парламент не обладает самостоятельным правом законодательной инициативы, но это не значит, что идеи молодёжи не могут стать правовой нормой – депутаты готовы оказывать поддержку в вопросах законотворчества, главное, по словам спикера, чтобы идея была понятной и реализуемой.
Куратор Молодёжного парламента Виктор Остренко уточнил, что определённый задел уже есть: «У нас в "запасниках" есть несколько законодательных инициатив, которые появились в прошлом составе Молодёжного парламента, мы не успели их доработать – будем заниматься сейчас».
В ходе семинара ребятам подробно рассказали о работе каждого парламентского комитета и политических фракций. Отдельной темой совместного обсуждения стала деятельность членов Молодёжного парламента в качестве помощников депутата.
«Работы у вас будет очень много», - обозначил перспективу вице-спикер Армен Мнацаканян, подчеркнув, что рассчитывает на участие молодых помощников в депутатских приёмах и сходах граждан в муниципалитетах.
Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов отметил, что помощник депутата должен знать проблематику избирательного округа – «житейские проблемы», и владеть информацией обо всём происходящем, включая состояние социальной инфраструктуры, запланированные ремонты и предстоящие культурные мероприятия. Председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов сказал, что рассчитывает на помощь членов Молодёжного парламента в работе с социальными сетями.
Теме социальных сетей и публичной стороне общественно-политической деятельности был посвящён следующий блок образовательного семинара.
Первое официальное заседание Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов, на котором будет утверждена структура и избран председатель молодёжного органа, пройдёт до середины февраля.