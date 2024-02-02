Общество

В Центробанке рассказали, на какую сумму произвели переводы россияне через СБП

Россияне в 2023 году перевели через систему быстрых платежей (СБП) около 27,7 триллиона рублей, что в два раза больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба Банка России.

«Граждане перевели через СБП около 27,7 триллиона рублей, что в 2 раза больше, чем годом ранее. Еще более активно с помощью этого сервиса они оплачивали товары и услуги. Общая сумма покупок через СБП составила 3 триллиона рублей», - говорится в сообщении.

Всего за 2023 год, по данным ЦБ, через СБП было совершено свыше 7 миллиардов операций на общую сумму 31 триллион рублей, треть из них пришлась на IV квартал, пишет РИА Новости.