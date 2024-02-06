Общество

Новый врач по реабилитационной медицине трудоустроился в псковский госпиталь

Новый врач по физической и реабилитационной медицине Ирина Лапина теперь работает в Псковском госпитале для ветеранов войн. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: «#МедКадры Псковской области» / Telegram

«Ирина Викторовна - псковичка, которая долгое время трудилась в медицинских учреждениях Санкт-Петербурга. Теперь, обладая значительным опытом, она вернулась в родной город. Врач обладает обширными знаниями и опытом в области физической и реабилитационной медицины, а также рефлексотерапии», - рассказали в комитете.

Ирина Лапина будет помогать пациентам госпиталя пройти процедуры реабилитации.

Напомним, медицинский психолог Сергей Найдин также трудоустроился в Псковский госпиталь для ветеранов войн.