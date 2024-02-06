Аэровокзал в Пскове нужно реконструировать — Артем Тарасов

Аэровокзал в Пскове нужно реконструировать, и это вполне реальная перспектива. Об этом директор Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артем Тарасов сообщил в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он напомнил, что уже в этом году начнется капитальный ремонт улицы Германа, его планируют завершить до 20 ноября. Помимо самой улицы, отремонтируют площадь аэропорта и Островский переулок.
Также, по его словам, аэропорт прорабатывает с правительством Псковской области возможность реконструкции плоскостных сооружений аэропорта. «Это в периметре, но за терминалом, где самолеты стоят», - пояснил гость студии.