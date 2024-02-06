Общество

Аэровокзал в Пскове нужно реконструировать — Артем Тарасов

Аэровокзал в Пскове нужно реконструировать, и это вполне реальная перспектива. Об этом директор Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артем Тарасов сообщил в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Сам аэровокзал, конечно, должен быть реконструирован. Сейчас его пропускная способность позволяет нам обслуживать то количество пассажиров, которое у нас есть. Но если в этом году мы перевезем 200 тысяч, то у нас емкости не хватит. Поэтому, соответственно, будет проектирование, а дальше — строительство. Перспектива эта не такая далекая, как кажется, мы давно об этом мечтаем, и эти события все ближе и ближе, все равно это будет, мы никуда не денемся, нам придется строить вокзал», - сказал Артем Тарасов.

Он напомнил, что уже в этом году начнется капитальный ремонт улицы Германа, его планируют завершить до 20 ноября. Помимо самой улицы, отремонтируют площадь аэропорта и Островский переулок.

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Также, по его словам, аэропорт прорабатывает с правительством Псковской области возможность реконструкции плоскостных сооружений аэропорта. «Это в периметре, но за терминалом, где самолеты стоят», - пояснил гость студии.