Общество

Число рейсов из Пскова в Калининград и Сочи хотят увеличить

Число рейсов из Пскова в Калининград, Сочи и Минеральные Воды хотят увеличить с двух до трех в неделю. Об этом директор Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артем Тарасов сообщил в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Все направления — Калининград, Минеральные Воды, Сочи — обязательно сохраняются. Прорабатывается вопрос по третьим частотам. Сейчас мы летаем два раза в неделю, очень хочется летать три, потому что мы видим, что загрузка рейсов полная — 98-100%», - сказал Артем Тарасов.

Также он напомнил, что вечерний рейс на Москву планируют сделать ежедневным.

Рейс на Минск, по словам гостя студии, «раскатался не так активно, как планировали». Говоря о рейсе на Казань, он отметил, что для наращивания пассажиропотока в этом направлении активнее должны работать туристические операторы.

Кроме того, Артем Тарасов напомнил, что ведутся переговоры на счет запуска рейса из Пскова в Махачкалу.