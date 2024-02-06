Общество

Слесаря для ремонта аттракционов ищут в Пскове

Слесаря-ремонтника для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту аттракционов ищут в Пскове. Вакансия размещена в группе «Парки и ярмарки города Пскова» в социальной сети «ВКонтакте».

Требования к соискателю: техническое образование не ниже среднего, знания по ремонту и обслуживанию технического оборудования, отсутствие нарушений трудовой дисциплины, желание работать.

Работодатель гарантирует оформление по Трудовому кодексу РФ, пятидневную рабочую неделю (выходные - вторник, среда), режим работы с 9.00 до 18.00, перерыв на обед - 1 час, все социальные гарантии и материальную помощь в размере оклада раз в год.

Вопросы можно задать по телефону: 8-921-211-61-91 (Наталья).

Ранее глава города Пскова Борис Елкин заявил, что аттракционы в Детском парке Пскова морально устарели. Он также сообщил о планах демонтировать старое колесо обозрения. Делать это будут не в ближайшей перспективе.

Напомним, в 2024 году в Пскове начнется строительство нового парка аттракционов на берегу реки Великой. Общий объем инвестиций составит 860 млн рублей.