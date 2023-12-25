Общество

Снос старого колеса обозрения в Пскове — это не вопрос ближайшего времени, заявили в администрации

Снос старого колеса обозрения в Пскове — это не вопрос ближайшего времени. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

«Никто его завтра сносить не планирует», – подчеркнули в администрации.

Ежегодно колесо обозрения проходит комиссионное обследование, выдается акт технического соответствия. В весенний период 2024 года МП «Парки и ярмарки» запланировано проведение процедуры допуска. В случае, если необходим ремонт, каждый раз решение о его целесообразности принимается руководством МП «Парки и ярмарки», исходя из соображений безопасности.

«В то же время предприятие является самостоятельным хозяйственным субъектом и не может работать в убыток, поэтому ремонт и содержание старого колеса обозрения — это еще и вопрос экономической целесообразности. Из-за морального устаревания и физического износа конструкции встал вопрос о появлении в Пскове нового колеса обозрения. Территория для его размещения в рамках парка аттракционов «Волшебная гора» выбиралась инвестором проекта. Это участок на берегу реки в непосредственной близости и шаговой доступности от моста 50-летия Октября, Мирожского монастыря и улицы Юбилейной. В настоящий момент там пустырь, который никак не используется. Данный проект реализуется частным инвестором на собственные средства без привлечения средств муниципалитета. Таким образом строительство нового парка аттракционов не скажется на планах по благоустройству города и иных инфраструктурных объектах», - заключили представители администрации.

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Ранее сообщалось, что в 2024 году в Пскове начнется строительство нового парка аттракционов на берегу реки Великой. Общий объем инвестиций составит 860 млн рублей.