Общество

Коуч дала шесть советов для успешного прохождения собеседования

Шесть рекомендаций, которые помогут пройти собеседование даже у самого привередливого работодателя, дала сертифицированный коуч, тренер по публичным выступлениям, эксперт по смысловой упаковке проектов Яна Тухватуллина.

Эксперт рекомендует:

Не задавать рекрутеру вопросы о компании, ответы на которые есть в общем доступе, на сайте, в информационных материалах. «Это отчётливо покажет, что вы не готовились к собеседованию и не изучили будущее рабочее место», - пояснила эксперт.

Не отвечать на поставленный вопрос в духе: «Это указано в моём резюме». «Резюме – это лишь инструмент, помогающий получить приглашение на собеседование, на котором рекрутеру интересно узнать больше о вас, ваших компетенциях и прошлом опыте. Поэтому отсылка на резюме выглядит грубо и непрофессионально», - приводит совет Тухватуллиной RuNews24.

Не говорить: «Я справлюсь с любой работой, я быстро учусь». «Это общая, изъезженная, банальная фраза, которая только обесценивает ваш прошлый опыт, показывая, что вы готовы взяться за любую работу. Всегда лучше уточнить спектр задач и пояснить на примере прошлого опыта, как вы с ними справлялись. Если же задача действительно новая, однако вы уверены, что справитесь, расскажите, как успешно развивали свои навыки и какие результаты показывали на прошлом месте работы», - заметила специалист.

Не критиковать прошлое место работы и тем более работодателя. «Это красный флаг любого интервью, так как ваш собеседник автоматически переложит эту критику на себя, понимая, что однажды вы можете также отзываться и о нём. Никогда не обвиняйте других в своих ошибках, провалах, неудачах. Иначе вы рискуете выглядеть как доносчик и нытик, жалующийся на жизнь», - отметила коуч.

Лучше забыть фразу «Я не знаю», поскольку она показывает, что человек даже не хочет подумать над ответом. Если ответить сложно, специалист предлагает сказать: «В данный момент у меня нет точного ответа на этот вопрос, однако если все же высказывать мою позицию, то я бы ответил так…».

Исключить дурной тон – не спрашивать в конце интервью: «Ну что, я подхожу вам? Вы меня берете?» Лучше спокойно поблагодарить работодателя за уделённое время и ожидать ответа.

«Любое собеседование – это самопрезентация, поэтому, отвечая на вопросы, всегда исходите с позиции рекрутера: какого человека вы хотели бы видеть на вакантной позиции. И отвечайте в соответствии с этим», — подытожила Тухватуллина.