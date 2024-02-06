Общество

Мастер-класс «Лепим из глины» прошел в центре занятости населения

Мастер-класс «Лепим из глины» на базе Детской художественной школы прошел 6 февраля для участниц ЖК «Женский интерес» при Центре занятости населения города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в клубе.

Среди участниц женского клуба были также члены регионального отделения Союза пенсионеров России.

Провела мастер-класс выпускница Санкт-Петербургского Государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина по специальности «искусствоведение», преподаватель высшей категории, заведующая Выставочным залом ДХШ Ирина Павлова.

«Это занятие помогло нашим участницам улучшить настроение, снять накопившуюся усталость и подарило уникальную возможность творческого самовыражения», – отметили в женском клубе.