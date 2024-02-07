Общество

Приставы проведут приём граждан по вопросам защиты их прав в Пскове

Прием граждан по вопросам защиты их прав от неправомерных действий профессиональных взыскательей состоится в Пскове 8 февраля на базе отделения Многофункционального центра Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по региону.

В рамках информационной акции «На защите ваших прав» специалист по ведению государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц проведет прием граждан и ответит на все вопросы, касающиеся защиты прав граждан от неправомерных действий профессиональных взыскателей.

Прием граждан будет проходить с 10:00 до 12:00 на улице Белинского, 77А.

В рамках приема будет оказана консультация по вопросам, связанным с защитой прав граждан от любых неправомерных действий.

Сотрудник ведомства расскажет о правах граждан, имеющих просроченную задолженность, при взаимодействии с профессиональными взыскателями, а также кредитными и микрофинансовыми организациями. Кроме того, он ознакомит жителей с изменениями в законодательстве.