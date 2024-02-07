Пункт отбора на службу по контракту наградил члена Молодежного совета Псковского облсовпрофа

Благодарственным письмом от пункта отбора на военную службу по контракту (2 разряда) по Псковской области награжден член Молодежного совета Псковского облсовпрофа Иван Семенко. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.
Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа
Ивану Семенко вручили благодарственное письмо за активную гражданскую позицию, неравнодушие и бескорыстное содействие в подготовке и обучении военнослужащих по контракту основам первой помощи.
Иван Семенко работает в общественном движении «Рокот-Псков» на должности инструктора по военно-медицинской подготовке.
«Совместно с товарищами из движения мы на еженедельной основе проводим теоретические, а также практические занятия по военно-медицинской подготовке, а также занятия по оказанию первой помощи с военнослужащими по контракту», — рассказал Иван Семенко.