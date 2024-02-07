Общество

Члены псковского научного кружка поделились опытом с Академией ФСИН России

Члены научного кружка «Практическая психология и педагогика», функционирующий на кафедре гуманитарных и социально-экономических дисциплин Псковского филиала университета ФСИН России, поделились опытом работы с представителями Академии ФСИН России, Владимирского юридического института ФСИН России и Кузбасского института ФСИН России, занимающимися научно-исследовательской деятельностью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского вуза.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

«После обучения в образовательных организациях его выпускники придут на службу в территориальные органы Федеральной службы исполнения наказаний, где на практике столкнутся с различными проблемами, требующими углубленных знаний по пенитенциарной педагогике и психологии. Работа в составе научных кружков направлена как раз на углубленную теоретическую подготовку, а обмен опытом в этом направлении с коллегами из других регионов всегда полезен», – сказала начальник кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Псковского филиала университета ФСИН России Оксана Макаркина.

В вузе отметили, что сегодня, 7 февраля, представители научного кружка Псковского филиала университета в режиме видеосвязи приняли также участие в конференции «Юридическая психология», организатором которой выступила Академия ФСИН России.

Научный кружок «Практическая психология и педагогика» в этом году отметит 20-летие со дня своего создания и работы при кафедре образовательной организации. Курсанты регулярно участвуют в конференциях и семинарах, посвященных проблемам исполнения наказаний, и неоднократно побеждали и становились призерами на конкурсах научных работ. Для разностороннего развития члены кружка посещают исправительные учреждения региона, где знакомятся с особенностями организации воспитательной и психологической работы с осужденными.