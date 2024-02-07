Общество

Наталью Юрченко наградили за личный вклад в проект «Женское движение Единой России»

Координатора проекта «Женское движение Единой России» в Псковской области, депутата Псковской городской Думы Наталью Юрченко наградили за реализацию проекта. Награждение состоялось на II Всероссийском форуме «Женского движения Единой России» - «Единство. Победа. Будущее» в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Фото: Псковское региональное отделение «Единой России»

Мероприятие собрало почти 300 участниц проекта из разных регионов страны.

В ходе форума были награждены лучшие региональные координаторы партпроекта «Женское движение Единой России». Секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак отметил и поблагодарил Наталью Юрченко за активную работу и личный вклад в развитие гражданского общества и реализацию на территории региона федерального партийного проекта «Женское движение Единой России».

«От Псковской области благодарим организаторов за чудо встречи с самыми умными, красивыми, активными, интересными и вдохновляющими женщинами страны! Вы ведете гуманитарные миссии, отдаете сердце в наставничестве, заботитесь о здоровье и выдвигаете важнейшие для страны законодательные инициативы. Сердечно благодарю Марину Эдуардовну за возможность выступления. Дорогие мамы героев! Низкий вам поклон! Мы лили слезы сочувствия и благодарности вашим сыновьям», – отметила Наталья Юрченко.

Напомним, в работе форума от Псковской области приняли участие региональный координатор проекта Наталья Юрченко и председатель общественного совета проекта Алеся Михачева. На форуме обсудили участие женщин в гуманитарной миссии партии, общественной и политической деятельности, новые инициативы и направления работы, была организована работа дискуссионных площадок и многое другое.

В рамках форума состоялось торжественное награждение госнаградами и благодарностями представителей из разных регионов РФ.