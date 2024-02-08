Общество

Директора ППК предложили наградить медалью за заслуги перед Псковом

Директора Псковского педагогического комплекса, депутата Псковской городской Думы Любовь Николаеву предложили наградить медалью «За заслуги перед Псковом». Вопрос рассмотрели члены комитета по социальным вопросам, молодежной политике и туризму городской Думы на заседании, которое прошло 8 февраля под председательством Алеси Михачевой, сообщили в Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской Думы.

Фото здесь и далее: Псковская городская Дума

В ходатайстве, подписанном главой Пскова Борисом Елкиным, указаны основания – «за большой вклад в развитие системы образования города и многолетний добросовестный труд».

Педагогический стаж Любови Николаевой составляет 44 года, с 1998 года она руководит Псковским педагогическим комплексом. За это время ППК стал социально значимым для региона центром, в 2020-2023 годах он вошел в число лучших школ России по количеству выпускников, поступающих в ведущие вузы.

Любовь Николаева - отличник народного просвещения, заслуженный учитель Российской Федерации. С 2007 года по настоящее время она является депутатом Псковской городской Думы.

«Любовь Алексеевна руководит инновационным учреждением, которое неизменно входит в рейтинги лучших российских образовательных учреждений, и в котором работают замечательные учителя, дающие отличные результаты работы. Она мудрый и грамотный педагог и наставник», - отметила заместитель председателя ПГД Ольга Федорова и предложила проголосовать за данное предложение.