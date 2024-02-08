Общество

Число учтенных фактов взяточничества возросло в Псковской области

Число поставленных на учет фактов взяточничества возросло в Псковской области в 2023 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Фото: пресс-служба прокуратуры Псковской области

«В сфере противодействия коррупции отмечается рост числа установленных лиц, допустивших нарушения требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов. Значительно увеличилось количество должностных и юридических лиц, привлеченных по инициативе прокуроров к административной ответственности за коррупционные правонарушения. Возросло число поставленных на учет фактов взяточничества», - сообщили в прокуратуре.

Напомним, в прокуратуре области прошло заседание, на котором подвели итоги работы ведомства за 2023 год.

В ведомстве также отметили, что в 2023 году эффективно велась превентивная работа органов прокуратуры по предупреждению издания незаконных нормативных правовых актов. Реализовывалось право правотворческой инициативы. Сотрудники прокуратуры разработали и внесли 11 законопроектов в Псковское областное Собрание депутатов и 674 проекта - в органы местного самоуправления.