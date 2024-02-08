Общество

Долг по оплате труда в Псковской области в 2023 году сократили до 3,7 млн рублей

Долг по оплате труда в Псковской области в 2023 году снизили с 8,4 до 3,7 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Фото: пресс-служба прокуратуры Псковской области

В прокуратуре прошло заседание, на котором подвели итоги работы ведомства за 2023 год. Отмечается, что за год удалось добиться снижения долга по оплате труда с 8,4 до 3,7 млн рублей. Также сообщается, что после принятия мер прокурорского реагирования отделение Социального фонда России по Псковской области обеспечило 33 человек индивидуальными средствами реабилитации или электронными сертификатами на их приобретение, 16 человек получили компенсацию за их самостоятельное приобретение.

В 2023 году при осуществлении надзора за соблюдением федерального законодательства выявили свыше 21 тысячи нарушений законов, мерами прокурорского реагирования восстановили права более 1,4 тысячи граждан. К дисциплинарной и административной ответственности привлекли порядка 4 тысяч должников.

Прокуратура продолжила надзорное сопровождение национальных проектов. Обеспечено возведение 43 фельдшерских акушерских пунктов, требуемых для оказания первичной доврачебной медико-социальной помощи. В рамках национального проекта «Образование» в учебные учреждения области поставили учебное оборудование на общую сумму свыше 80 млн рублей.