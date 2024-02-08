Общество

Судью Псковского областного суда Анатолия Овчинникова проводили в почетную отставку

Коллектив Псковского областного суда проводил в почетную отставку судью Анатолия Овчинникова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Фотографии: объединенная пресс-служба судов Псковской области

Более 32 лет Анатолий Овчинников посвятил работе в судебной системе Псковской области. В 1991 году он начал работу в качестве судьи Островского городского народного суда, в этом же году был назначен председателем суда. В 2003 году занял должность заместителя председателя Псковского городского суда. Затем указом президента Российской Федерации от 25 октября 2014 г. № 681 был назначен судьей Псковского областного суда.

Председатель Псковского областного суда Олег Лазарев от имени коллектива суда и от себя лично поздравил Анатолия Овчинникова с уходом в почетную отставку и отметил его профессиональные качества: искренность, отзывчивость, умение организовать работу, добросовестное исполнение служебного долга и непревзойденное мастерство в решении сложных вопросов.

За особые заслуги в укреплении законности и правопорядка, а также многолетний добросовестный труд Анатолию Овчинникову была вручена юбилейная медаль «100 лет Верховному суду России», а также почетные грамоты Псковского областного суда и совета судей Псковской области.

Заканчивая свое выступление, Олег Лазарев пожелал Анатолию Овчинникову крепкого здоровья, семейного благополучия, оптимизма, воплощения в жизнь задуманных планов и добрых начинаний, которые до сих пор не удавалось реализовать.