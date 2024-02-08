Общество

За вымогательство в стиле 90-ых и незаконный оборот оружия великолучанина отправили в колонию

Жителя Великолукского района отправили в колонию за вымогательство в стиле 90-ых и незаконный оборот оружия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

В ноябре 2021 года днем подсудимый, находясь на отдыхе в Куньинском районе, незаконно потребовал от знакомого передать ему автомобиль (под предлогом проигранного спора). Получив отказ, подсудимый ударил мужчину кулаком в живот, а затем трижды выстрелил в сторону потерпевшего.

В декабре 2021 года, находясь в Великих Луках, в ходе встречи с потерпевшим подсудимый незаконно потребовал передать ему автомобиль стоимостью 549 900 рублей и деньги в сумме 400 000 рублей, или же отдать 1 000 000 рублей (без передачи автомобиля). В подкрепление высказанных требований подсудимый угрожал потерпевшему применить насилие.

А в октябре 2022 года днем подсудимый, находясь в лесу в Великолукском районе, нашел и взял себе пистолет-пулемет модели РМ-63 калибра 9х18 мм, являющийся пригодным для стрельбы нарезным огнестрельным оружием, а также пригодные для стрельбы боеприпасы к нему - 20 патронов, которые незаконно хранил в квартире в Великих Луках. В декабре 2022 года пистолет-пулемет и патроны изъяли сотрудника полиции в ходе обыска в жилище подсудимого.

Великолучанина признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «в», «г» части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное с применением насилия, в крупном размере), частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему).

В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью, что суд учел в качестве обстоятельства, смягчающего наказание.

Мужчине назначили наказание по совокупности преступлений в виде трех лет четырех месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Подсудимый взят под стражу в зале суда.