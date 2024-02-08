Общество

Живущую на территории псковской инфекционки лису хотят привить от бешенства

На территории Псковской областной инфекционной клинической больницы второй год живет лиса, ее планируют привить от бешенства и чипировать. Об этом заместитель главного врача по педиатрии, исполняющий обязанности заместителя главного врача по медицинской части инфекционной больницы Елена Карзанова рассказала в прямом эфире ЦУР.

«У нас появилась то ли проблема, то ли неожиданная радость. На нашей территории уже больше года живет такое чудесное животное как лиса, она клинически здорова, имеет ореол обитания, куда включена территория больницы», – рассказала Елена Карзанова.

Она добавила, что животное подкармливают, лиса «активно мышкует».

«По инициативе нашего главного врача Анастасии Повторейко мы вышли на Россельхознадзор, обратились к председателю комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области, это хищник, дикое животное, и оно нуждается в вакцинации от бешенства и чипировании. В ближайшее время этот вопрос будет решен, и этот чудесный зверек продолжит нас радовать», – уточнила Елена Карзанова.