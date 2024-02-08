Общество

Борис Елкин поздравил Псковский планетарий с 50-летием

С 50-летием Псковский планетарий поздравил глава Пскова Борис Елкин. Поздравление он опубликовал в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Вот уже полвека учреждение обитает в храме XIX века и сочетает в себе шарм прошлого столетия и элементы современности. Здесь рядом с новыми "космическими" экспонатами соседствует 50-летний планетарий, прибор для демонстрации звездного неба, который сам уже почти "экспонат", но до сих пор исправно работает», - написал Борис Елкин.

Глава города отметил, что сегодня планетарий - это около 1000 посетителей в месяц, более 60 авторских аудио-визуальных программ и около 40 полнокупольных фильмов, а также встречи с космонавтами, тротуарные наблюдения в телескоп, астрономический фестиваль «Небо зовёт!», выставки астрофотографий и многие другие проекты в сотрудничестве с друзьями и партнерами. Один из последних - совместный с Детской школой искусств и АНО «Время творить» спектакль «Маленький принц», победитель грантового конкурса президентского фонда культурных инициатив.

«Искренне поздравляю коллектив Псковского планетария с юбилеем! Продолжайте вдохновлять людей на изучение космоса, радовать посетителей удивительными шоу и необычными экспонатами. Желаем вам космических открытий и теплых встреч с яркими звездами!» - заключил Борис Елкин.