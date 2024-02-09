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Общество

Лучшего учителя и воспитателя определили в Пскове

09.02.2024 20:33|ПсковКомментариев: 1

Победителями муниципального этапа конкурсов «Учитель года - 2024» и «Воспитатель года - 2024» стали учитель английского языка школы № 12 Дарья Цветкова и музыкальный работник детского сада № 26 Марина Гаврилова. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фотографии: Telegram-канал Бориса Елкина

«Поздравил педагогов с заслуженной победой и пожелал не останавливаться на достигнутом. Ведь конкурс - это не только состязание, но и возможность совершенствоваться и двигаться вперед! Все участники конкурсов – яркие и талантливые наставники. Их уровень настолько высок, что в ходе испытаний в жюри разгорались жаркие дискуссии, а разрыв между претендентами на победу порой составлял сотые доли балла. Это лишь подтверждает, что в Пскове - прекрасные учителя и воспитатели. Нашим детям повезло с такими педагогами!» - отметил Борис Елкин.

 

Глава города поблагодарил всех за участие и пожелал успехов на следующих этапах конкурса. «И до новых встреч в следующем году! Уже принял решение, что призовой фонд конкурса будет увеличен», - добавил Борис Елкин.

Теги: #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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