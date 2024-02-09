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Общество

«Лучше не злить!»: что ждать от Года Дракона

10.02.2024 14:00|ПсковКомментариев: 0

В России прижилась восточная традиция связывать каждый год с каким-либо животным, реальным или мифическим. «Хозяином» 2024-го станет Дракон. Год этого мифического существа, согласно китайскому календарю, вступает в свои права 10 февраля. А, значит, с сегодняшнего дня мы все будем во власти этого редкостного зверя.

Каким будет год Дракона, согласно многочисленным прогнозам в сети Интернет, какие черты присущи людям, родившимся под этим знаком, есть ли они среди нас и что ожидают от «своего» года, узнала обозреватель Псковской Ленты Новостей.

 

Изображение от Freepik

Раз в 12 лет

Вряд ли сейчас есть человек, который не знает, каким из 12 реальных или мифических животных из восточного гороскопа он является по году рождения. Потому что в 90-е годы астрологией - и европейской, и китайской - интересовались буквально все. Со временем повальное увлечение гороскопами прошло. Уже мало кто слушает астрологические прогнозы по радио или проверяет совместимость с партнером по браку или бизнесу по году рождения. Но интерес к астрологической системе, в которой каждый «лунный» год обозначен определенным животным, остается. Поэтому нелишним будет узнать о том, что год грядущий нам готовит.

Согласно восточному гороскопу, год Дракона наступает раз в 12 лет. Таким образом, годы Дракона это - 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 и наступивший 2024-й.

Дракон – единственный мифический символ среди 12 животных китайского гороскопа. По характеру он — лидер, поэтому в этот год следует ждать перемен практически во всех сферах жизни. Причем, годы Дракона считаются одними из самых удачных. Это время, полное непредсказуемости и возможностей для взлета. Однако, чтобы достичь успеха, важно верить в свои силы, преодолевать страх и лень.

Особенно хорошим 2024-й будет для тех, кто родился под знаком Дракона. Для этих людей буквально открывается коридор удачи. «Вы будете собирать урожай всех усилий, приложенных вами за последние 11 лет. Все, что от вас потребуется, – вера в себя и решимость взять свое. И будьте осторожны на пути к вершине, не поддавайтесь своим слабостям: гордыне, нетерпимости, высокомерию. Проявляйте благородство и великодушие к окружающим, тогда ваши мечты воплотятся в реальность», - рекомендуется в одном из гороскопов.

Дракон в Китае - очень уважаемое мифическое существо. Он добр, мудр и великодушен. Само собой, люди, рожденные в годы его покровительства, наделены этими качествами. И даже их недостатки являются продолжением их достоинств.

Как сообщается на одном из астрологических сайтов, у Дракона много способностей: он талантлив, все схватывает на лету, трудолюбивый и умный. Люди, рожденные в годы Дракона, получают удовольствие от тех дел, которыми занимаются. Неинтересных занятий для них мало: они любит новый опыт. Дракон - это человек с мудростью старца и энтузиазмом ребенка.

Драконы делают мир лучше

Человек, рожденный в год Дракона обаятелен, его любят за его искренность и море жизненной силы. С ним охотно дружат, ценят в компаниях, люди-Драконы частенько бывают всеобщими любимчиками.

Но есть в характере Дракона и негативные стороны. Основные из них – несдержанность, упрямство и стремление всегда и во всем быть лучшим. Но несколько завышенное самолюбие «драконы» уравновешивают интересом и уважением к собеседнику. Одним своим присутствием Дракон делает мир лучше.

«Я считаю, что многие черты Дракона мне присущи. Например, лидерские качества. В детстве я вроде не стремился к лидерству, но меня все время кем-то назначали, командиром класса и т.п. Мои отец и брат, с которым у меня 12 лет разницы, тоже родились в годы Дракона, и тоже достигли высот в своих сферах деятельности», - рассказал родившийся в год Дракона уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев.

Из отрицательных черт Дракона, по словам нашего собеседника, ему достались излишняя эмоциональность и вспыльчивость, когда что-то идет не по плану. А вот упрямство псковский бизнес-омбудсмен не считает негативной чертой характера. «Скорее, это настойчивость и служение своим принципам: когда что-то решил, считаешь, что это правильно и действуешь именно так. Такая черта и у отца, и у брата моего прослеживается»,- сказал он.

Аркадий Мурылев признался, что о восточном гороскопе знает с детства. «Моя мама увлекалась астрологией. Интересно было сопоставлять описания в гороскопах с характерами братьев, сестер, отца. Еще в середине 80-х я узнал о том, что по месяцу рождения я Водолей, по году - Дракон», - рассказал он.

Правда, насчет последнего уверенности не было. «Дело в том, что по китайскому календарю год начинается не 1 января, а в разные даты, чаще в феврале. Я родился 31 января 1976 года, и у меня были сомнения: «Дракон ли я?». Но, как выяснилось, год Огненного Дракона в 1976 году начался именно 31 января. То есть я, оказывается, самый молодой Дракон!»

Что касается ожиданий от этого года, Аркадий Мурылев надеется, что он будет стабильным и хорошим. «Я не сказал бы, что в моей жизни что-то кардинально менялось в годы Дракона», - заметил он.

Другой псковский «дракон» - депутат Псковского областного Собрания Армен Мнацаканян подробно не разбирался в чертах покровителя своего года рождения. «О том, что я Дракон, я знаю. Склоняюсь к тому, что год рождения все-таки отражается на характере человека. Но гороскопов не читал: там придумывают, кто во что горазд. Да и Дракон Дракону - тоже рознь. Но, как уже не раз говорил: лучше меня не злить!», - сказал он.

От года Дракона Армен Мнацаканян ждет хорошего, но считает, что «все зависит от самого человека». «Если на дачу приедешь и ничего делать не будешь, ничего не вырастет, кроме травы и мокрицы. Надо работать, чтобы был результат», - уверен он.

Псковичи, родившиеся в Год Дракона:
Армен Мнацаканян, депутат Псковского областного Собрания
Аркадий Мурылев, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области
Олег Грицаев, гвардии полковник в отставке, в прошлом замкомандира 76-й десантно-штурмовой дивизии.
Наталья Мельникова, депутат Псковского областного Собрания, управляющая Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Псковской области
Андрей Сидоров, руководитель регионального оператора ГТО, директор Центра спортивной подготовки
Татьяна Фомченкова, депутат Псковского областного Собрания, директор гимназии имени С. В. Ковалевской (Великие Луки).

Светлана Синцова 

Теги: #год дракона
Источник: Псковская Лента Новостей
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