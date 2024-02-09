Общество

Михаил Ведерников сотрудникам представительства МИД России в Пскове: Вы способствуете развитию взаимовыгодных связей

Сотрудников представительства МИД России в Пскове с профессиональным праздником – Днём дипломатического работника – поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

«Вы способствуете развитию взаимовыгодных связей Псковской области с зарубежными партнёрами, укреплению позиций псковских компаний на зарубежных рынках, и тем самым вносите вклад в поступательное развитие региона, повышение уровня и качества жизни людей», - написал он.

Глава региона отметил, что современные вызовы предъявляют к ним особые требования.

« Благодаря постоянному совершенствованию работы, особому дипломатическому искусству, новым подходам вам удаётся решать ответственные задачи по налаживанию международного диалога, укреплению сотрудничества Псковской области с другими странами. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в профессиональной деятельности на благо Псковской области и России!» - заключил он.