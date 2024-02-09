Общество

Полевые учения «Дружины» прошли в Великолукском районе

В Великолукском районе прошли полевые учения участников отряда «Дружина». Об этом сообщил глава муниципалитета Алексей Кузьмин в своем Telegram-канале.

Фотографии: Telegram-канал Алексея Кузьмина

«В полях Бор-Гиберта дружинники отработали профессиональные навыки взаимодействия в команде. На учения съехались отряды из Великолукского и Куньинского районов, а также Великих Лук и Невеля», - отметил он.

В полевых учениях добровольцы отработали действия при угрозе воздушной атаки с использованием беспилотного летательного аппарата, способность выполнять задачи по предназначению в различных условиях, навыки передвижения в бою.

Кроме этого, дружинники осваивали тактическую медицину. Оказывали первую медицинскую помощь раненым и эвакуировали их.

«Отмечу, что отряд "Дружина" ответственно помогает в решении задач общественной безопасности на территории нашего района. Хочу поблагодарить добровольцев и их руководителя Юрия Богданова за осознанную гражданскую позицию и мужество!» - добавил Алексей Кузьмин.