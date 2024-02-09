Председателем псковской «Медицинской палаты» избрана Анастасия Повторейко

Новым председателем Псковской региональной общественной организации «Медицинская палата» избрана главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.
Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области
10 февраля в гибридном формате состоялось внеочередное общее собрание членов региональной общественной организации «Медицинская палата». На повестке дня были организационные вопросы работы общественной организации.
По результатам встречи кворумом был избран новый председатель «Медицинской палаты». Им стала Анастасия Повторейко. Прежний председатель палаты врач Сергей Калашников деятельность в составе общественной организации прекращает в связи с отъездом из региона.
Также в состав нового совета вошли:
По результатам выборов ревизором «Медицинской палат» стала врач-кардиолог Ольга Карпухина.
Период полномочий нового выборного состава палаты начинается с 12 февраля 2024 года и продлится до 11 февраля 2027 года.
Псковское региональное отделение общественной организации «Медицинская палата» как часть «Национальной медицинской палаты», - это союз медицинских работников Псковской области, призванный для профессионального развития специалистов, повышения статуса и возможностей медицинского сообщества в интересах улучшения качества оказания медицинской помощи гражданам. В настоящее время региональная палата насчитывает уже 142 участника.