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Общество

Председателем псковской «Медицинской палаты» избрана Анастасия Повторейко

11.02.2024 13:34|ПсковКомментариев: 1

Новым председателем Псковской региональной общественной организации «Медицинская палата» избрана главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области. 

Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

10 февраля в гибридном формате состоялось внеочередное общее собрание членов региональной общественной организации «Медицинская палата». На повестке дня были организационные вопросы работы общественной организации. 

По результатам встречи кворумом был избран новый председатель «Медицинской палаты». Им стала Анастасия Повторейко. Прежний председатель палаты врач Сергей Калашников деятельность в составе общественной организации прекращает в связи с отъездом из региона. 

Также в состав нового совета вошли: 

  • главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов; 
  • главный врач Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии Михаил Миронов;
  • главный врач Псковского областного клинического онкологического диспансера Александр Юров; 
  • главный врач Псковского клинического перинатального центра Мария Грищук;
  • главный врач Островской межрайонной больницы Гайк Хачатрян; 
  • главный врач Гдовской районной больницы Максим Борисюк;
  • врач-нейрохирург Сергей Плечов. 

По результатам выборов ревизором «Медицинской палат» стала врач-кардиолог Ольга Карпухина. 

Период полномочий нового выборного состава палаты начинается с 12 февраля 2024 года и продлится до 11 февраля 2027 года. 

Псковское региональное отделение общественной организации «Медицинская палата» как часть «Национальной медицинской палаты», - это союз медицинских работников Псковской области, призванный для профессионального развития специалистов, повышения статуса и возможностей медицинского сообщества в интересах улучшения качества оказания медицинской помощи гражданам. В настоящее время региональная палата насчитывает уже 142 участника.

Пресс-портрет
Повторейко Анастасия Викторовна Депутат Псковского областного Собрания, главный врач Псковской областной инфекционной больницы Панферов Евгений Сергеевич главный врач Псковской областной больницы
Теги: #медики
Источник: Псковская Лента Новостей
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