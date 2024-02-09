Общество

Карьерный эксперт посоветовала «возрастным» соискателям искать работу в госкорпорациях

Многие руководители и сотрудники кадровых служб считают соискателей старше 45 лет «возрастными» и не спешат предоставлять работу таким людям, отметила основатель агентства Topperformer, эксперт по стратегическому управлению человеческим капиталом, карьерный эксперт Катерина Казакова.

«Всем известно, что отказ соискателям в трудоустройстве по возрастному признаку является неправомерным. Несмотря на это, эйджизм остается распространенным явлением. В этом плане кандидатам старше 45 лет проще устроиться на руководящую позицию, если они обладают необходимым опытом и компетенциями. А вот кандидатам старше 50 лет нередко отказывают, даже если они претендуют на руководящую должность», – приводит слова Казаковой радио Sputnik.

Она объяснила, почему работодатели настороженно относятся к немолодым сотрудникам.

«Основные претензии к "возрастным" кандидатам – отсутствие гибкости, сопротивление изменениям, низкая скорость освоения новых навыков, незнание последних трендов рынка и профессии. Мой совет: для поддержания конкурентоспособности на рынке труда постоянно повышайте свою квалификацию», – сказала Катерина Казакова.

По словам эксперта, соискателям старше 45 лет стоит обращаться в госкорпорации, агрохолдинги, на промышленные предприятия, а также в те организации, где не приветствуется работа вне офиса.