Общество

Tele2 увеличила свою инфраструктуру в Псковской области на 12%

Российский оператор мобильной связи Tele2 подвел итоги технического развития в регионах Северо-Запада в 2023 году. За отчетный период компания увеличила число базовых станций на 7%. Оператор обеспечил мобильным интернетом все линии Петербургского метрополитена, запустил сеть в 156 отдаленных поселках, провел рефарминг сети в 7 крупных городах региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Tele2.

Фото: Tele2

Технические специалисты Tele2 в 2023 году активно вели работы по повышению пропускной способности и расширению сети в регионах Северо-Запада. В целом удалось увеличить инфраструктуру оператора на 7%. При этом в отдельных областях этот показатель был выше. В Архангельской области сеть увеличили на 16%, в Карелии – на 13%, в Вологодской и Псковской областях – на 12%.

В Санкт-Петербурге скоростной мобильный интернет и голосовая связь стали доступны клиентам Tele2 не только в вестибюлях и платформах петербургского метро, но и во всех тоннелях подземки. Таким образом, Северная столица стала первым в России городом, где обеспечено полное покрытие метро. Цифровые сервисы клиентам оператора доступны со скоростью до 100 Мбит/с.

Оператор также инвестировал в улучшение качества сети в спальных районах Петербурга и в районах Ленинградской области. По данным информационно-аналитического агентства TelecomDaily, Tele2 демонстрирует самые высокие средние скорости исходящего мобильного трафика в шести районах петербургских новостроек, а в трех районах – лучшие средние скорости входящего трафика. При этом в двух районах у Tele2 лучшие результаты по всем параметрам. Тесты «Главного радиочастотного центра» зафиксировали лидерство оператора по скорости загрузки мобильных данных в семи населенных пунктах Ленинградской области и высокое качество голосовой связи и мобильного интернета на трассе от Санкт-Петербурга до Выборга. В Кудрове, Шлиссельбурге, Волхове и Киришах компания показала лучшую долю успешных интернет-соединений.

В прошлом году Tele2 провела рефарминг сети в Великом Новгороде, Мурманске, Петрозаводске, Архангельске и Северодвинске, Вологде и Череповце. Специалисты оператора перераспределили часть частотного спектра из 3G в стандарт LTE, что позволило увеличить скорость мобильного интернета на 20-30%, в том числе в часы пиковых нагрузок.

Компания также продолжила работы в рамках федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). В 2023 году связь оператора появилась в 156 малых поселениях с населением не более 500 человек. География проекта широкая: от поселка Мамоново в Калининградской области до поселка Каратайка в Ненецком автономном округе. Программу УЦН 2.0 реализуют Минцифры и ПАО «Ростелеком». Оператор Tele2 выступает в качестве центра компетенций: согласует проектное решение, планирует архитектуру сети.

«Несмотря на объективные сложности в телеком-отрасли мы не перешли в режим ожидания. В 2023 году компания активно развивала свою инфраструктуру в регионах Северо-Запада. Сейчас от нас требуется больше усилий, средств и времени, однако мы вполне успешно справляемся со всеми вызовами. Главный итог года – клиенты Tele2 продолжают с комфортом пользоваться цифровыми сервисам, общаться и работать в сети на высоких скоростях. Качество наших услуг связи отмечают независимые эксперты. Мы также беремся за амбициозные проекты, например, за стопроцентное покрытие связью линий метро. Другой масштабный проект – федеральная программа УЦН, с помощью которой интернет становится доступным в малых и труднодоступных поселках. Благодаря этому жители могут чувствовать себя частью большого цифрового мира и получать новые возможности для образования, развлечений и творчества», - сказал технический директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2 Сергей Сергеев.

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