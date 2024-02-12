Общество

Большинство респондентов ПЛН выступили против идеи доплачивать людям за вступление в брак

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей выступили против предложения ввести единовременную выплату за вступление в брак. Это следует из опроса, в котором приняли участие 319 человек.

Большинство проголосовавших (66,46%) считают, что люди женятся по любви, поэтому стимулировать браки деньгами бессмысленно.

При этом 14,73% поддержали идею и отметили, что единовременная выплата будет приятным бонусом для молодоженов. 6,27% респондентов выступили против и подчеркнули, что выплаты молодым супругам — не лучший способ потратить деньги налогоплательщиков.

4,70% голосующих предложили давать деньги за брак и отнимать их в случае развода, а 3,45% выразили мнение, что деньги в таком случае нужно будет раздать и всем тем, кто уже в браке.

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