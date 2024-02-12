Общество

Химию и генетику повторили псковские старшеклассники вместе с криминалистами

Десятиклассники побывали на экскурсии в ЭКЦ УМВД России по Псковской области в рамках профориентационной работы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: УМВД России по Псковской области

Об основах криминалистики ребятам рассказали сотрудники службы. Со спецификой работы гостей познакомила главный специалист ЭКЦ Елена Петрова. Она рассказала о различных видах экспертиз: дактилоскопической, баллистической, почерковедческой, фоноскопической, технико-криминалистической и других. Эксперты познакомили ребят со своей работой.

В ходе экскурсии в баллистической лаборатории ребята узнали об особенностях и возможностях экспертизы оружия. В химической лаборатории школьникам показали оборудование, на котором исследуют наркотические вещества, предупредили об опасности их употребления.

Также ребятам продемонстрировали, как исследуются, к примеру, спиртосодержащие жидкости. Гости узнали, как ведется осмотр места происшествия, изымаются следы пальцев руки, что помогает выявить фальшивые денежные купюры. Особый интерес вызвал чемоданчик эксперта: полицейские раскрыли подросткам главную тайну - что эксперты берут с собой на место происшествия.

«В общении со специалистами ЭКЦ регионального управления МВД России школьники узнали для себя много нового, интересного. Некоторые из ребят уже задумываются о поступлении в вузы и рассматривают направление "эксперт-криминалист" как будущую профессию», - отметили в УМВД.