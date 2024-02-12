Общество

Александр Борисов — о миссии Российского военно-исторического общества и работе регионального отделения

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, руководитель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов побывал в программе «После работы» на радиостанции «Луки FM» (102.6 FM). Член Совета реготделения РВИО, журналист Максим Костиков поговорил с гостем о текущей работе и планах объединения на текущий год, возрождении великолукского отделения, патриотическом воспитании молодёжи и многом другом. Представляем вам текстовую версию программы.

Фото Александра Воробьева

О целях и задачах

- Александр Александрович, расскажите об истории и миссии Российского военно-исторического общества, с какой целью создана эта организация? Какие основные задачи она перед собой ставит?

- Современное Российское военно-историческое общество является наследником императорского общества. В царской России было четыре императорских общества — военно-историческое, историческое, палестинское и географическое. В 1907 году императором Николаем II было учреждено Императорское Русское военно-историческое общество, почетным председателем которого он сам являлся. В 2012 году указом Президента РФ было сформировано Российское военно-историческое общество, которое возглавил Владимир Вячеславович Мединский, в прошлом — министр культуры, а ныне помощник президента. Цели РВИО понятны и просты: это популяризация нашей военной истории. Наша мирная страна достаточно много воевала, это неотъемлемая и важная часть нашей истории. Сейчас возникают различные моменты, связанные с интерпретацией, а иногда и искажением истории, попытками ее фальсификации. И одна из задач Российского военно-исторического общества — предотвращать подобного рода попытки. Также в задачи входит установление исторических фактов, связанных с военными событиями, увековечение памяти, в том числе - о героях и их подвигах. Эта работа касается различных исторических эпох. За последние годы в Самолве открыт мемориальный комплекс «Александр Невский с дружиной», а в Идрице установлен монумент «Знамя Победы» — это яркие примеры того, что делает для увековечивания памяти воинов Российское военно-историческое общество. Память о подвигах предков является частью нашего культурного кода, и когда его пытаются сломать, вне всякого сомнения этому нужно препятствовать. Мы не должны забывать, что в наших жилах течет кровь победителей. Особенно сейчас, скажем так, в неспокойное время.

- В рамках информационной войны, которая ведется против нашей страны, отдельное направление, как отмечают специалисты, - это попытки фальсификации истории, пересмотр роли нашей страны во Второй мировой войне, попытка создать миф о том, что мы какая-то «страна-агрессор», что «Россия всегда вела завоевательные войны». Я знаю, что многие региональные организации и в целом Российское военно-историческое общество пытаются этому противодействовать. Какие существуют механизмы, приемы и способы для противодействия этой постоянно ведущейся пропагандистской войне?

- Самый главный прием - информирование и вовлечение людей в нашу работу. В военно-историческом обществе существует попечительский совет, куда входят различные уважаемые люди, в том числе ученые, военные. Кроме того, существует научный совет, который проводит большую работу по изучению исторических фактов. И когда эти факты устанавливаются, когда мы можем с уверенностью изложить правдивую версию истории, мы максимально пытаемся информировать граждан. Для этого существуют разные инструменты, все доступные способы работы мы используем. Конечно, мы всегда ищем партнеров. Например, буквально недавно мы подписали соглашение с Псковским музеем заповедником и с Музеем оккупации Псковской области. Нашим партнером также является Псковское областное Собрание депутатов. Везде, где так или иначе люди разделяют нашу позицию, нашу повестку, мы ищем партнеров. И, конечно, спасибо «Гражданской прессе», Псковской Ленте Новостей, всегда идут навстречу, наша позиция всегда звучит в эфире. И вот, сегодня на «Луки FM».

О взаимодействии с властями и поиске партнёров

- Вы приехали в Великие Луки для того, чтобы провести важное мероприятие в рамках работы реготделения Российского военно-исторического общества. Расскажите, в чем суть, кто будет присутствовать на мероприятии, какая аудитория?

- Все знают, что 5 февраля исполнилось бы 100 лет Александру Матросову, который совершил свой подвиг у деревни Чернушки. Этому юбилею и будет посвящено наше сегодняшнее мероприятие в южной столице. В Великих Луках существует местное отделение Российского военно-исторического общества, и сегодня мы, пользуясь случаем, хотим провести определенный апгрейд, вдохнуть новую жизнь, принять новых членов в наше общество. В мероприятии примут участие представители научной среды, общественности, краеведы, историки. Господин Дмитрий Белюков (новый руководитель местного отделения РВИО — прим. ред.) является одним из создателей Музея спорта и олимпийского движения, это реальный ученый, неравнодушный человек, который владеет историей родного края достаточно хорошо.

Подвиг Александра Матросова вошел в историю, он был одним из первых, в дальнейшем таки подвигов было несколько. А великолукская наступательная операция явилась началом освобождения Псковской области, о накале боев за город говорит тот факт, что операцию называли «Малым Сталинградом». Большое спасибо руководству города за то, что бережно сохранили эту часть нашей военной истории.

Фото Александра Воробьева

- Как региональные, муниципальные власти участвуют в работе военно исторического общества? Получаете ли вы какую то поддержку руководства области, городов и районов? Как вообще, на ваш взгляд, в нашем регионе, в частности в Великих Луках, выстроена военно-патриотическая работа?

- В Великих Луках с этим все в порядке. Николай Николаевич Козловский (глава города — прим. ред) - сам очень яркий патриот, и здесь достаточно на высоком уровне поставлена патриотическая работа.

По поводу взаимодействия с властями в целом. Попечительский совет нашего общества возглавляет губернатор Псковской области Михаил Юрьевич Ведерников, он внимательно следит за нашей деятельностью. И, конечно, благодаря его поддержке у нас получается находить партнеров, спонсоров, вообще вести нашу работу. Пользуясь случаем выражаю ему большую благодарность.

- Я знаю, что вы поддерживаете многие мероприятия в Пскове, например, исторический праздник «Воевода Шуйский», посвящённый обороне Пскова от войск Стефана Батория, Проводили несколько круглых столов. Будет ли эта работа продолжена, планируются ли еще подобные мероприятия, в том числе в Великих Луках?

- «Воевода Шуйский» - пример нашего партнерства с Псковский музеем-заповедником, это была отчасти их инициатива, к которой мы с удовольствием присоединились. Праздник проводится на достаточно высоком уровне, что было отмечено в том числе и Министерством культуры. В этом смысле, вне всякого сомнения, мы работу продолжим. Но, повторюсь, мы постоянно находимся в поиске партнеров, поэтому призываю всех заинтересованных лиц, которые считают, что есть моменты, которые мы обязаны каким-то образом осветить, обсудить, приглашаю к общению, к сотрудничеству. В Великих Луках сейчас всё будет зависеть от инициативных людей, которые занимаются историей родного края, патриотическим воспитанием молодежи, поисковой работой на местах.

О способах достучаться до аудитории

- Российское военно-историческое общество много лет ведет серьезную научно-исследовательскую работу, издательскую, в том числе поддерживает создание документальных исторических фильмов. Я сам любитель военной истории, часто смотрю на канале «История» фильмы, посвященные истории государства российского, истории участия нашей страны в многочисленных войнах. Это фильмы, посвященные войне 1812 года, Первой мировой войне и другим важным историческим событиям. Псковское региональное отделение РВИО поддерживает подобные проекты?

- Вне всякого сомнения. Члены научного совета РВИО создают и поддерживают не только документальные фильмы, но и консультируют при создании художественных на военную тематику. По поводу псковского отделения - мы работаем теми форматами, которые нам доступны, и теми возможностями, которые у нас есть. В том числе с помощью наших коллег журналистов мы создаем просветительскую программу «Истфакт». Вышло три фильма про Великие Луки благодаря поддержке наших партнеров - Завода электрического оборудования. Большое им спасибо. Это партнерство наверняка будет продолжено. Если кто-то готов каким-то образом поддерживать наши инициативы, мы открыты к общению. Хотелось бы этот формат продолжить, потому что он очень интересный, доступный и, на мой взгляд, пользуется успехом.

- Сегодня, кстати, на круглом столе будет демонстрироваться фильм, посвященный Великим Лукам, «Малый Сталинград». Там и подвиг Александра Матросова отражен, и, собственно, история освобождения Великих Лук. Мне кажется, что такие формы для молодого поколения более понятные, из них легче черпать информацию, чем из каких-то традиционных.

- Абсолютно с вами согласен. Так или иначе жизнь идет вперед, информатизация нарастает. Мы в детстве после просмотра какого-нибудь военного фильма тут же выходили на улицу, и, если не рыли окопы, то точно играли в солдатиков и делали из подручных средств «автоматы». Сейчас другое поколение, время гаджетов, когда визуальные вещи в восприятии преобладают. Поэтому нужно искать новые формы, чтобы попытаться достучаться до молодого поколения. Но, что называется, не холодно и в лоб, а с использованием современных методов, технологий. Я всё время вспоминаю, была такая компьютерная игра «Штурмовик Ил-2», которая в один момент вошла в пятерку лучших игр мира. Я уверен, что создатель этой игры сделал для патриотического воспитания, для продвижения нашей военной истории и гордости за российское оружие гораздо больше, чем многие другие.

- То есть, нужны современные формы для того, чтобы достучаться до аудитории, чтобы ее привлечь, заинтересовать. А потом уже привить здоровый патриотизм.

- Да. Если молодые люди не смотрят телевизор, а зависают на YouTube, пусть там появятся передачи, которые донесут нашу позицию.

О поисковиках, выставках и реконструкции

- Александр Александрович, насколько я знаю, Российское военно-историческое общество поддерживают движение поисковых отрядов. Насколько это важное направление работы? Не исчерпало ли себя это движение?

- На мой взгляд, это важнейшее направление работы. Есть такое выражение: «Война не закончена, пока не похоронен последний солдат». К сожалению, эта работа пока ещё не завершена. Поисковики делают, на мой взгляд, очень важную и нужную работу, и у них это хорошо получается. Хотел бы поблагодарить их и пожелать удачи.

Каждая находка - это уже чья-то судьба. Останки солдат, документы, вещи - на самом деле это нужно не мёртвым, это нужно живым. Коллега по Госдуме недавно обнаружила, что у неё дед, оказывается, похоронен на братском кладбище в Великих Луках. Для нее это было действительно эмоциональным моментом, приезжала сюда, на могилу деда. После стольких лет нашла его.

- Продолжая разговор о вашем сотрудничестве с Псковским музеем-заповедником. Я знаю, что Российское военно-историческое общество поддерживало целый ряд музейных выставок, посвященных ратной доблести, в том числе «Блеск стали». Не могли бы несколько слов про это сказать?

- Сейчас в Псковском музее-заповеднике очень крутые экспозиции, всех приглашаю их посетить. Светлана Мельникова (гендиректор Псковского музея-заповедника — прим. ред) делает огромную работу, это титанический труд, на мой взгляд. Все выставки проходят на высоком художественном уровне. Ну, а выставка оружия — это для любого интересно, это часть военной истории, артефакты, которые являются фундаментом любого исторического события.

- Ещё хотел бы поговорить о таком направлении, как историческая реконструкция. У нас в регионе это уже давно существует, есть многочисленные исторические праздники, тот же «Воевода Шуйский», про который мы говорили, «Довмонт Псковский», «Ледовое побоище», реконструкции штурма «Линии Сталина», прорыва линии «Пантера». На ваш взгляд, такие мероприятия, работа ролевиков, реконструкторов, - насколько это сегодня эффективный способ доведения информации, привлечения внимания молодого поколения, туристов, жителей городов, районов области? Как вы к этому относитесь?

- Признаюсь, когда-то давно, я смотрел на людей увлеченных реконструкцией, как на неких чудаков. Но когда я познакомился с некоторыми из них и с их организациями, я понял, что это, на самом деле, уникальные люди.

Это же один из способов самообразования. Их никто не заставляет, они по доброй воле объединяются в сообщества и пропускают историю через себя. Это люди, которые погружены в историю настолько, насколько вообще можно быть в нее погруженным. И таких увлеченных людей — все больше.

И, как говорится, во-первых, это красиво. Мы вспоминали праздник «Воевода Шуйский», это же зрелищно? С точки зрения военно-исторического общества грех пройти мимо самых преданных истории людей. Да, у них интересы, на первый взгляд могут показаться узкими - кто-то занимается реконструкцией средневековья, кто-то по Второй мировой, кто-то по Наполеонике. Тем не менее, это люди, которые, как минимум не безразличны и как максимум обладают инициативой и готовностью погрузиться в историю.

- Спасибо, Александр Александрович, что сегодня пришли в программу «После работы». Мы живем в регионе, который дольше всего был под оккупацией, перенес все тяготы Великой Отечественной войны. В регионе, где два города являются городами воинской славы. Тут каждый квадратный метр земли в прямом смысле этого слова пролит кровью. Эта память должна сохраняться и должна быть защищена нашим поколением от всех попыток её как-то осквернения, очернить. Это важная миссия.