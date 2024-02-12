Общество

Михаил Ведерников проинформировал Александра Гуцана об исполнении нацпроектов и поручений президента

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан провел рабочую встречу с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Руководитель региона проинформировал полномочного представителя о реализации в Псковской области президентских национальных проектов, программ газификации и социальной догазификации, а также об исполнении поручений главы государства.

В целом за последние пять лет уровень достижения национальных проектов в Псковской области составляет 99,46%. «Работа идет динамично, в части реализации национальных проектов проблемных вопросов нет», — сказал губернатор.

Михаил Ведерников сообщил, что при поддержке президента России выделены средства на подготовку проектно-сметной документации, полную реконструкцию помещений и создание историко-краеведческой библиотеки, открыть которую планируется в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове. «Объект крайне сложный, но сейчас все работы идут согласно графику. Планируем открыть библиотеку ко Дню города», — подчеркнул губернатор.

Еще один вопрос встречи касался реализации программ газификации и социальной догазификации. В прошлом году правительством Псковской области была подписана актуализированная программа развития газоснабжения с ПАО «Газпром». Ее объем вырос практически вдвое — до 17 млрд рублей. Обновленный документ предусматривает газификацию 54 населенных пунктов в 17-ти муниципальных образованиях региона. «В 10 районов и округов сетевой газ придет впервые», — подчеркнул Михаил Ведерников.

«Вы набрали хорошие темпы по проведению газа на территории населенных пунктов, и теперь нужно активизировать работу по газификации домовладений граждан», — обратил внимание Александр Гуцан.

Сегодня с участием полномочного представителя пуск природного газа состоялся в Бежаницах.

Отдельно в ходе беседы Александр Гуцан поднял тему противодействия фейкам, это особо значимо для Псковской области, учитывая, что регион граничит с двумя странами блока НАТО. «В Псковской области работа с фейками налажена на хорошем уровне благодаря выстроенному межведомственному взаимодействию государственных органов власти, правоохранительных ведомств. Сейчас, в условиях особой стратегической значимости Псковской области и Северо-Запада России, прошу продолжить эту деятельность на таком же результативном уровне, держать на личном контроле оперативный мониторинг интернет-пространства, чтобы не допускать вмешательства из-за рубежа. Ваш опыт имеет большое значение для других регионов нашего округа», — сказал полномочный представитель.

Губернатор подтвердил, что в этой части власти региона ведут тесную работу с силовым блоком. «Большую роль в этом играет ЦУР. Ситуацию понимаем, прогнозируем. Стараемся и будем продолжать работать на упреждение», — заключил Михаил Ведерников.