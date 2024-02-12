Дмитрий Яковлев назначен врио председателя регионального комитета по молодёжной политике

На должность врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области назначили экс-руководителя управления культуры администрации города Пскова Дмитрия Яковлева. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram
«Дмитрия Яковлева многие уже знают в Пскове как профессионала своего дела – последние несколько лет он руководил управлением культуры администрации города Пскова», - отметил Михаил Ведерников.
Заместителем председателя назначена Екатерина Тимофеева – победитель первого регионального конкурса «Лучший государственный гражданский служащий Псковской области».
«Желаю успехов в работе и рассчитываю на новый импульс в развитии молодёжной политики», - заключил губернатор.