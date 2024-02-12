Общество

Дмитрий Яковлев назначен врио председателя регионального комитета по молодёжной политике

На должность врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области назначили экс-руководителя управления культуры администрации города Пскова Дмитрия Яковлева. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

«Дмитрия Яковлева многие уже знают в Пскове как профессионала своего дела – последние несколько лет он руководил управлением культуры администрации города Пскова», - отметил Михаил Ведерников.

Дмитрий Яковлев родился в Пскове в 1984 году. Получил высшее образование в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств (режиссура и продюсирование шоу-программ, 2007). Прошел профессиональную переподготовку в Северо-Западной Академии государственной службы (государственное и муниципальное управление, 2010). В 2006-2008 годах работал режиссером в коммерческих организациях, с 2008 по 2020 годы — на управленческих должностях в коммерческих организациях. В 2020 году работал в аппарате Псковской городской Думы, в 2021 — исполнительным секретарем Псковского городского местного отделения «Единой России», с октября 2021 года являлся сотрудником администрации Пскова, впоследствии возглавил управление культуры городской администрации.

Заместителем председателя назначена Екатерина Тимофеева – победитель первого регионального конкурса «Лучший государственный гражданский служащий Псковской области».

«Желаю успехов в работе и рассчитываю на новый импульс в развитии молодёжной политики», - заключил губернатор.