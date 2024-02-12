Политика

Рейтингомер: казус Грицаева, фиаско Оссовского и вопросы Шапкину

Привет! С вами Господин Рейтингомер со своим крайне субъективным мнением об активности политиков, чиновников и других публичных персон.

Оценки ньюсмейкерам недели выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки.

-5 Олег Грицаев

Самую низкую отрицательную оценку -5 получает теперь уже бывший замглавы администрации Гдовского района Олег Грицаев. 7 февраля стало его последним рабочим днем.

Так неожиданно закончилась недолгая история с уходом Грицаева из областного Собрания депутатов и десантом в Гдов, где, как говорили осведомленные люди, он должен был в будущем сменить на посту главы Алексея Васильева. Но, видимо, «что-то пошло не так».

То ли душа офицера не вынесла тягот муниципальной службы, то ли традиционно нездоровый гдовский политический климат повлиял, то ли у кого-то вдруг «концепция поменялась», то ли условия жизни в Смуравьево не устроили. Так или иначе Олег Грицаев ушел, и останется ли он в политике - большой вопрос.

-4 Станислав Оссовский

Минус четыре ставим молодому активисту партии «Справедливая Россия - За правду», псковскому бизнесмену Станиславу Оссовскому.

На первом заседании нового состава Молодежного парламента при областном Собрании депутатов он разгромно проиграл борьбу за пост председателя другому самовыдвиженцу - великолучанину Артему Баринову.

Не помогли ни выступление с трибуны, ни красочная и креативная презентация, ни контрастирующий с рубашками и свитерами других членов МП строгий костюм и галстук, как будто призванные подчеркнуть: перед вами - не мальчик, но муж, вносящий, как следовало из презентации, личный вклад в нацпроект «Демография». Минус ставим не столько за собственно проигрыш, сколько за нелепую попытку. Наивно было рассчитывать на иной результат.

-3 Евгений Шапкин

На минувшей неделе в центре внимания вновь оказалась ситуация с приведением вывесок и рекламы в регионе в соответствие с дизайн-кодом. Даже были названы отстающие муниципальные образования. Понятно, что виноваты главы, до сих не исполнившие соответствующее поручение.

Но хочется спросить: а кто и как контролирует этот процесс? Почему он идет с опозданием? Чем занимается главный архитектор - начальник областного управления архитектуры и градостроительства Евгений Шапкин?

В отсутствии внятных ответов на эти вопросы ставим чиновнику минус три.

-2 Юрий Семенов

Минус два заносим в дневник главы Порховского района Юрия Семенова. Причиной тому - «разочарованный странник», петербургский блогер Максим Данилов. Известный путешественник побывал в Порхове и по итогам поездки впал в депрессию. Объяснил это тем, что не увидел никаких перспектив и условий для нормальной жизни: «Порхов – город скукоты и безнадеги. В нём не на что надеяться и не о чем мечтать».

Понятно, что так можно было бы сказать о почти любой российской глубинке, но досталось именно Порхову, на наш взгляд - далеко не самому депрессивному райцентру в Псковской области.

- 1 Петр Алексеенко

Минус один уходит в Псковское областное отделение КПРФ - первому секретарю обкома Петру Алексеенко.

Так оцениваем блеклую предвыборную кампанию в Псковской области в поддержку партийного кандидата на пост президента Николая Харитонова и назначение в качестве его доверенных лиц абсолютно неизвестных в масштабе региона ноунеймов.

Помимо прочего отмечаем отказ коммунистов подписать соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в наблюдении за выборами и противоречивый комментарий товарища Алексеенко на данный счет.

0 Артем Баринов

Нейтральную оценку получает свежеиспеченный председатель Молодежного парламента при областном Собрании депутатов Артем Баринов.

За великолучанина, у которого уже есть опыт работы в прошлом составе МП, проголосовало большинство коллег.

Посмотрим, как пойдет у нового руководителя МП и что выйдет из эксперимента, когда областной молодежной организацией будут руководить из южной столицы региона. Пока ноль.

+1 Дмитрий Яковлев

Плюс один получает начальник управления культуры администрации Пскова Дмитрий Яковлев.

Судя по появившейся информации, его кандидатура рассматривается на пост руководителя областного комитета по молодежной политике - и он может стать сменщиком недавно слетевшей с должности Кристины Луневой.

Напомним, что Яковлев получил известность благодаря тому, что неоднократно подавал заявки на проведение мероприятий в тех же местах и в то же время, что и оппозиция. Каждый раз оказывалось, что Яковлев был чуточку первее - и под этим предлогом псковские оппозиционеры неизменно получали отказ.

+2 Антон Минаков

Плюс два заработал региональный координатор ЛДПР в Псковской области Антон Минаков.

Отмечаем активизацию партийцев в ходе предвыборной кампании и проведение опроса на тему происходящего в городах и районах области.

Причем, работают, можно сказать, с опережением графика - по крайней мере, «автобус ЛДПР» приехал раньше обозначенного срока и уже колесит по области. В воскресенье самого Минакова и транспортное средство с портретом кандидата Леонида Слуцкого видели в Порхове, Дно и Дедовичах.

+3 Наталья Горбачева

Строчкой выше расположилась председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева. На неделе она подписала соглашение с региональными отделениями политических партий о сотрудничестве и взаимодействии в наблюдении за выборами президента России. Решение руководителей «Единой России», ЛДПР и ряда других партий назвала «правильным и мудрым», пояснив: мол, мы все вместе работаем на легитимность избирательного процесса.

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+4 Ольга Тимофеева

Плюс четыре получает руководитель областного комитета по культуре Ольга Тимофеева. Высокую оценку ставим за насыщенную событиями культурную жизнь.

Особо тут отмечаем премьеру мультфильма «Пушкин и… Михайловское» в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра.

Плюс «главная по культуре» дала содержательное интервью на «ПЛН FM» и обозначила некоторые планы: так, Псковский большой детский хор могут объединить с филармонией, планируют развивать международное сотрудничество, а гостями Дней пушкинской поэзии в этом году могут стать Безруков, Хабенский и Башмет.

+5 Александр Борисов

Максимально высокую оценку плюс пять получает депутат Государственной Думы Александр Борисов - за активную работу на посту руководителя Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. На минувшей неделе он провел в Великих Луках представительный круглый стол, посвященный 80-летию освобождения Псковской области и 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова.

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Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. До новых встреч!

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-службы правительства Псковской области, Псковского областного Собрания депутатов, региональных отделений ЛДПР и КПРФ