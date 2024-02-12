Рейтингомер: казус Грицаева, фиаско Оссовского и вопросы Шапкину

Привет! С вами Господин Рейтингомер со своим крайне субъективным мнением об активности политиков, чиновников и других публичных персон.
-5 Олег Грицаев
Самую низкую отрицательную оценку -5 получает теперь уже бывший замглавы администрации Гдовского района Олег Грицаев. 7 февраля стало его последним рабочим днем.
То ли душа офицера не вынесла тягот муниципальной службы, то ли традиционно нездоровый гдовский политический климат повлиял, то ли у кого-то вдруг «концепция поменялась», то ли условия жизни в Смуравьево не устроили. Так или иначе Олег Грицаев ушел, и останется ли он в политике - большой вопрос.
-4 Станислав Оссовский
Минус четыре ставим молодому активисту партии «Справедливая Россия - За правду», псковскому бизнесмену Станиславу Оссовскому.
Не помогли ни выступление с трибуны, ни красочная и креативная презентация, ни контрастирующий с рубашками и свитерами других членов МП строгий костюм и галстук, как будто призванные подчеркнуть: перед вами - не мальчик, но муж, вносящий, как следовало из презентации, личный вклад в нацпроект «Демография». Минус ставим не столько за собственно проигрыш, сколько за нелепую попытку. Наивно было рассчитывать на иной результат.
-3 Евгений Шапкин
На минувшей неделе в центре внимания вновь оказалась ситуация с приведением вывесок и рекламы в регионе в соответствие с дизайн-кодом. Даже были названы отстающие муниципальные образования. Понятно, что виноваты главы, до сих не исполнившие соответствующее поручение.
В отсутствии внятных ответов на эти вопросы ставим чиновнику минус три.
-2 Юрий Семенов
Минус два заносим в дневник главы Порховского района Юрия Семенова. Причиной тому - «разочарованный странник», петербургский блогер Максим Данилов. Известный путешественник побывал в Порхове и по итогам поездки впал в депрессию. Объяснил это тем, что не увидел никаких перспектив и условий для нормальной жизни: «Порхов – город скукоты и безнадеги. В нём не на что надеяться и не о чем мечтать».
- 1 Петр Алексеенко
Минус один уходит в Псковское областное отделение КПРФ - первому секретарю обкома Петру Алексеенко.
Помимо прочего отмечаем отказ коммунистов подписать соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в наблюдении за выборами и противоречивый комментарий товарища Алексеенко на данный счет.
0 Артем Баринов
Нейтральную оценку получает свежеиспеченный председатель Молодежного парламента при областном Собрании депутатов Артем Баринов.
Посмотрим, как пойдет у нового руководителя МП и что выйдет из эксперимента, когда областной молодежной организацией будут руководить из южной столицы региона. Пока ноль.
+1 Дмитрий Яковлев
Плюс один получает начальник управления культуры администрации Пскова Дмитрий Яковлев.
Напомним, что Яковлев получил известность благодаря тому, что неоднократно подавал заявки на проведение мероприятий в тех же местах и в то же время, что и оппозиция. Каждый раз оказывалось, что Яковлев был чуточку первее - и под этим предлогом псковские оппозиционеры неизменно получали отказ.
+2 Антон Минаков
Плюс два заработал региональный координатор ЛДПР в Псковской области Антон Минаков.
Причем, работают, можно сказать, с опережением графика - по крайней мере, «автобус ЛДПР» приехал раньше обозначенного срока и уже колесит по области. В воскресенье самого Минакова и транспортное средство с портретом кандидата Леонида Слуцкого видели в Порхове, Дно и Дедовичах.
+3 Наталья Горбачева
Строчкой выше расположилась председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева. На неделе она подписала соглашение с региональными отделениями политических партий о сотрудничестве и взаимодействии в наблюдении за выборами президента России. Решение руководителей «Единой России», ЛДПР и ряда других партий назвала «правильным и мудрым», пояснив: мол, мы все вместе работаем на легитимность избирательного процесса.
+4 Ольга Тимофеева
Плюс четыре получает руководитель областного комитета по культуре Ольга Тимофеева. Высокую оценку ставим за насыщенную событиями культурную жизнь.
Плюс «главная по культуре» дала содержательное интервью на «ПЛН FM» и обозначила некоторые планы: так, Псковский большой детский хор могут объединить с филармонией, планируют развивать международное сотрудничество, а гостями Дней пушкинской поэзии в этом году могут стать Безруков, Хабенский и Башмет.
+5 Александр Борисов
Максимально высокую оценку плюс пять получает депутат Государственной Думы Александр Борисов - за активную работу на посту руководителя Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. На минувшей неделе он провел в Великих Луках представительный круглый стол, посвященный 80-летию освобождения Псковской области и 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова.
Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. До новых встреч!
Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-службы правительства Псковской области, Псковского областного Собрания депутатов, региональных отделений ЛДПР и КПРФ