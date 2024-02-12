Год семьи торжественно стартовал в Псковском районе

Торжественное мероприятие по случаю открытия Года семьи прошло в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации муниципалитета.
Фото здесь и далее: администрация Псковского района
С поздравительной речью обратилась глава Псковского района Наталья Федорова.
«Роль семьи в жизни каждого человека сложно переоценить. Семья – это воспитание и забота, одновременно тихая гавань и крылья для жизненного полета человека, его надежда и опора. То, что мы не сделаем лично для себя – сделаем для своих близких: преодолеем невзгоды, победим, перетерпим, уступим, поймем и простим» - отметила глава муниципалитета.
Количество семей Псковского района растет, за 2023 год там появилось на свет 478 малышей. Глава муниципалитета пожелала всем семьям крепкого здоровья, чтобы жила любовь в каждом доме.
В церемонии открытия Года семьи участвовали:
«Также на празднике присутствовали семьи Псковского района, чьи судьбы сплелись более полувека назад. В этом году они отмечают юбилеи совместной жизни. Это семьи Дроновых, Платоновых и семья Багровых», - уточнили в районе.