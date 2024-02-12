Общество

Год семьи торжественно стартовал в Псковском районе

Торжественное мероприятие по случаю открытия Года семьи прошло в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации муниципалитета.

Фото здесь и далее: администрация Псковского района

С поздравительной речью обратилась глава Псковского района Наталья Федорова.

«Роль семьи в жизни каждого человека сложно переоценить. Семья – это воспитание и забота, одновременно тихая гавань и крылья для жизненного полета человека, его надежда и опора. То, что мы не сделаем лично для себя – сделаем для своих близких: преодолеем невзгоды, победим, перетерпим, уступим, поймем и простим» - отметила глава муниципалитета.

Количество семей Псковского района растет, за 2023 год там появилось на свет 478 малышей. Глава муниципалитета пожелала всем семьям крепкого здоровья, чтобы жила любовь в каждом доме.

В церемонии открытия Года семьи участвовали:

трудолюбивая семья Фильчагиных: глава сельского поселения «Логозовская волость» Любовь Фильчагина и ее трое детей,

активная семья Недокус. Отец троих детей Сергей Недокус депутат районного Собрания, член Молодежного Совета при главе Псковского района, готов всегда помочь в общественных делах района;

педагогическая семья Яниковых: учительская династия в Псковском районе;

уважаемые семьи Кокаревых и Папиных – династии военных в Псковском районе;

многодетная семья Чуприниных и их семейный ансамбль «Казачата», они воспитывают 37 детей;

спортивная семья Гороховых, которые радуют своими достижениями и успехами в соревнованиях и мероприятиях, проводимых в Псковском районе;

православная семья Короплясовых. Отец Алексей с матушкой Ариадной воспитывают 5 детей на православных духовных традициях;

семья приемных детей Детской деревни - SOS Ольги Дудник, которая находится под заботой Псковского района;

заботливая семья Татьяны Юганец, сотрудницы фонда «Защитники Отечества».

«Также на празднике присутствовали семьи Псковского района, чьи судьбы сплелись более полувека назад. В этом году они отмечают юбилеи совместной жизни. Это семьи Дроновых, Платоновых и семья Багровых», - уточнили в районе.