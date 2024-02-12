Общество

Единый билет может появиться в двух парках аттракционов Псковской области

Единый билет планируют запустить в двух парках аттракционов в Псковской области. Об этом сообщил инвестор проекта по строительству парка аттракционов «Волшебная гора», директор ООО «АИК» Александр Терентьев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В рамках реализации двух инвестиционных проектов интересные вещи не заканчиваются, а только начинаются. Мы на территории Северо-Запада реализуем концепцию единого электронного билета в парках развлечений. В Великих Луках активно работает электронная система управления парком. Мы знаем проходимость каждого аттракциона, посещаемость парка, возрастные группы», - сказал он.

Александр Терентьев отметил, что в рамках строительства «Волшебной горы» в Пскове ведется работа над единым входным билетом.

«Однажды, придя к нам в парк в Пскове, вы можете приехать по этому билету в Великие Луки, и наоборот. Он бессрочный, все будет зависеть от пополнения и списания с баланса», - добавил он.

Напомним, в 2024 году в Пскове начнется строительство нового парка аттракционов «Волшебная гора» на берегу реки Великой. Общий объем инвестиций составит 860 млн рублей. Реализовать первую часть проекта, а именно запуск аттракционов планируют в июле этого года. Реализация всего проекта из двух этапов рассчитана до 2027 года. Также установят колесо обозрения высотой 50 метров. Будет открыто 150 рабочих мест.