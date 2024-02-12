Парк аттракционов «Волшебная гора» планируют открыть в Пскове 23 июля

Открытие парка аттракционов «Волшебная гора» в областном центре планируется в День города Пскова - 23 июля. Об этом сообщил инвестор проекта по строительству парка аттракционов, директор ООО «АИК» Александр Терентьев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Напомним, в 2024 году в Пскове начнется строительство нового парка аттракционов «Волшебная гора» на берегу реки Великой. Общий объем инвестиций составит 860 млн рублей. Реализовать первую часть проекта, а именно запуск аттракционов планируют в июле этого года. Реализация всего проекта из двух этапов рассчитана до 2027 года. Также установят колесо обозрения высотой 50 метров. Будет открыто 150 рабочих мест.