Общество

Парк аттракционов «Волшебная гора» планируют открыть в Пскове 23 июля

Открытие парка аттракционов «Волшебная гора» в областном центре планируется в День города Пскова - 23 июля. Об этом сообщил инвестор проекта по строительству парка аттракционов, директор ООО «АИК» Александр Терентьев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У нас заключены контракты на поставку 14 аттракционов. Начаты работы по разметке территории. Заключаются контракты на изготовление фундаментов. Ориентировочно к марту планируем получать опоры и первые элементы колеса обозрения. Все остальное идет с планом строительных работ. Не вижу никаких препятствий. Планы разработаны, оборудование закуплено, планировки определены. К 23 июля планируем открыть», - подчеркнул он.

Напомним, в 2024 году в Пскове начнется строительство нового парка аттракционов «Волшебная гора» на берегу реки Великой. Общий объем инвестиций составит 860 млн рублей. Реализовать первую часть проекта, а именно запуск аттракционов планируют в июле этого года. Реализация всего проекта из двух этапов рассчитана до 2027 года. Также установят колесо обозрения высотой 50 метров. Будет открыто 150 рабочих мест.