Общество

Андрей Ульянов: Камеры в Пскове устанавливают согласно концепции

Есть концепция установки камер видеонаблюдения в Пскове, она постепенно реализуется. Об этом заместитель главы администрации города Пскова Андрей Ульянов сообщил в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я сторонник того, чтобы, однозначно, камер становилось больше. Не стоит забывать, что камеры выявляют не только вандалов, но и другие, более серьезные преступления, в том числе по общеуголовной направленности — хищения чужого имущества. Чем больше камер, тем лучше, но, пообщавшись со специалистами, могу сказать, что через каждый метр нет необходимости ставить камеры. Есть концепция, она постепенно реализовывается», - сказал Андрей Ульянов.

По словам гостя студии, раскрываемость актов вандализма в Пскове высокая. Он добавил, что помимо установки камер, борьбу с вандализмом в Пскове ведут и посредством профилактических мероприятий.