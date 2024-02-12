Общество

Андрей Ульянов: Все благоустроенные уголки Пскова в опасности из-за вандалов

Все благоустроенные территории в Пскове могут стать площадкой для действий вандалов, поэтому администрация старается заранее предусматривать в общественных пространствах камеры видеонаблюдения. Об этом заместитель главы администрации города Пскова Андрей Ульянов сообщил в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы предусматриваем сразу включение в контракт минимального количества оборудования по видеонаблюдению. Где-то рассматриваем установку камер в отдаленной перспективе, то есть не пускаем эту ситуацию на самотек и планируем, потому что каждый новый объект для нас — это опасение, что его кто-то разрушит», - сказал Андрей Ульянов.

Он отметил, что полиция, как правило, быстро находит вандалов, в частности в этом помогает система «Безопасный город». Установка камер видеонаблюдения в Пскове продолжается.