Андрей Ульянов: Все благоустроенные уголки Пскова в опасности из-за вандалов

Все благоустроенные территории в Пскове могут стать площадкой для действий вандалов, поэтому администрация старается заранее предусматривать в общественных пространствах камеры видеонаблюдения. Об этом заместитель главы администрации города Пскова Андрей Ульянов сообщил в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он отметил, что полиция, как правило, быстро находит вандалов, в частности в этом помогает система «Безопасный город». Установка камер видеонаблюдения в Пскове продолжается.