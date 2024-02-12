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Общество

Андрей Ульянов: Многие вандалы — безработные

13.02.2024 15:32|ПсковКомментариев: 0

Зачастую вандалы в Пскове — это безработные люди. Об этом заместитель главы администрации города Пскова Андрей Ульянов сообщил в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В случае выявления каких-либо преступлений обязательно запрашивается характеристика с места работы, и работодатель знает, что у него есть сотрудник, который склонен к порче имущества, и где гарантия, что сегодня он, условно, захотел нанести вред муниципальному имуществу, а завтра не на несет вред имуществу своей организации?» - сказал Андрей Ульянов, комментируя необходимость общественного порицания действий вандалов.

При этом он отметил, что на совершеннолетних вандалов не всегда можно повлиять через работодателя, потому что зачастую эти люди не работают. «Насколько мне известно, к сожалению, зачастую люди, которые совершают эти правонарушения, безработные», - сказал он.

Гость студии напомнил, что вандалов привлекают к ответственности в соответствии с законодательством, чаще всего им выносят штрафы. Когда акт вандализма совершают подростки, родители детей несут материальную ответственность, данные передают в комиссию по делам несовершеннолетних, в школах запрашиваются характеристики детей.

«Рецидивистов у нас немного, это очень хорошо, это говорит о том, что меры, которые применяются к тем, кто нарушил закон, достаточно действенные», - заметил гость студии. 

Теги: #вандализм
Источник: Псковская Лента Новостей
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