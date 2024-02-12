Общество

Сотни вывесок в Пскове пришлось демонтировать за счет бюджета

600 вывесок и 3 000 информационных баннеров в Пскове с апреля 2023 года пришлось демонтировать силами муниципального казенного учреждения «Служба благоустройства». Теперь с предпринимателями, которые отказались оплачивать эти работы, будут вести претензионную работу. Об этом заместитель главы администрации города Пскова Андрей Ульянов сообщил в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У нас демонтировано с апреля 1600 вывесок, из них 1000 демонтировано собственниками, 600 — силами муниципального казенного учреждения "Служба благоустройства", то есть эти вывески нам пришлось демонтировать самостоятельно, поскольку предприниматели не реагировали на предписания контрольного управления администрации Пскова, - рассказал Андрей Ульянов. - Кроме того, демонтированы 3 800 информационных конструкций, из них порядка 3 000 тысяч — силами "Службы благоустройства". Старые, засаленные и прочее».

Он отметил, что в течение полугода предприниматель может обратиться в администрацию, забрать демонтированную вывеску и возместить затраты на ее демонтаж. Однако, на деле обращаются в администрацию далеко не все.

«Могу сказать, что мы будем вести претензионную исковую работу вплоть до судебных решений по этому поводу, такие предприниматели есть», - заметил гость студии.