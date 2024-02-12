Сотни вывесок в Пскове пришлось демонтировать за счет бюджета

600 вывесок и 3 000 информационных баннеров в Пскове с апреля 2023 года пришлось демонтировать силами муниципального казенного учреждения «Служба благоустройства». Теперь с предпринимателями, которые отказались оплачивать эти работы, будут вести претензионную работу. Об этом заместитель главы администрации города Пскова Андрей Ульянов сообщил в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он отметил, что в течение полугода предприниматель может обратиться в администрацию, забрать демонтированную вывеску и возместить затраты на ее демонтаж. Однако, на деле обращаются в администрацию далеко не все.
«Могу сказать, что мы будем вести претензионную исковую работу вплоть до судебных решений по этому поводу, такие предприниматели есть», - заметил гость студии.