Общество

Пять фиктивных браков для легализации иностранцев в РФ расторгли в Псковской области

Суд в Псковской области в 2023 году признал фиктивными пять браков, которые иностранцы заключали с гражданами России, чтобы легализовать свое пребывание на территории РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении по вопросам миграции УМВД России по Псковской области.

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«В 2023 году пять браков, заключенных иностранными гражданами с гражданином Российской Федерации, послужившие основанием для получения разрешения на временное проживание, признаны судом недействительными», - сообщили в УМВД,

В полиции напомнили, что в случае, если брак и брачный договор (при наличии) признаны недействительными, иностранцу аннулируют разрешение на временное проживание, вид на жительство, отменяют российского гражданство. Иностранцу придется покинуть территорию России в течение 15 дней. Более того, иностранцы, вступившие в брак с гражданином России с целью получить гражданство, рискуют больше его не получить.