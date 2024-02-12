Общество

«Урок мужества» ко Дню памяти воинов-интернационалистов провели в Пскове

«Урок мужества» ко Дню памяти воинов-интернационалистов провели в Штабе общественной поддержки в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в штабе.

Фотографии: Штаб общественной поддержки Псковской области

Руководитель военно-патриотического клуба «Искра-ZOV» Владимир Матрунич, ветеран бригады специального назначения, майор запаса Игорь Яшкин, Федор Постнов, который с 1987 по 1988 год служил в Афганистане летчиком-снайпером, поделились своими воспоминаниями, рассказали о величии российской армии, о подвиге русских солдат и ответили на вопросы студентов.

В завершение мероприятия все участники почтили память воинов погибших в Афганистане.