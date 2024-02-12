Общество

Студенты и члены Молодёжного парламента обсудили возможности ДЭГ с руководителем избиркома

Студенты и члены Молодёжного парламента обсудили возможности ДЭГ с руководителем избиркома. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

К открытому диалогу о возможностях дистанционного электронного голосования пригласили псковских студентов члены Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов. Мероприятие прошло с участием вице-спикера регионального парламента Виктора Остренко и председателя Избирательной комиссии Псковской области Игоря Сопова. Модератором дискуссии выступила заместитель председателя Молодёжного парламента Дарья Морозова.

«Дистанционная система голосования была разработана и впервые внедрена в Российской Федерации в 2019 году. Первоначально систему опробовали 1-2 региона, сейчас ДЭГ применяется в 29 субъектах, Псковская область в их числе», - поделился общими сведениями о ДЭГ Игорь Сопов. Руководитель избиркома пояснил, что для участия в дистанционном голосовании регион должен соответствовать ряду критериев, который учитывает охват территории интернетом и количество зарегистрированных аккаунтов жителей на портале Госуслуг. В кампании по выборам губернатора количество участников ДЭГ в возрасте 18-20 лет оказалось сопоставимо с возрастной группой 71 плюс – 995 и 745 человек соответственно.

Ответственный секретарь Молодёжного парламента Николай Морозов рассказал, что голосует с 18 лет, знакомство с избирательным процессом началось с выборов депутатов областного Собрания шестого созыва: «С тех пор участвую каждый год, это моя принципиальная позиция. ДЭГ – это удобно. Не прикладывая лишних усилий, не выходя из дома, можно отдать голос за важного кандидата и проявить гражданскую позицию».

«Выборы – это про будущее, но статистика показывает, что большинство пришедших на избирательные участки – это люди старшего поколения, которые считают участие в выборах своей ответственностью перед страной и перед обществом, - обратил внимание Виктор Остренко. – Возникает вопрос, они голосуют за будущее для себя или они делают это за молодёжь».

Вице-спикер отметил, что на встречах со студенческой аудиторией, молодые люди, как правило, заявляют о готовности участвовать в выборах, но по факту зачастую проявляют меньшую активность. По мнению Виктора Остренко, на то есть и объективные, и субъективные причины. «Одна из таких причин – мобильность молодёжи. Например, студент прописан в Пыталово, а учится в Пскове – приехать домой в день выборов у него нет возможности. Использование ДЭГ позволяет проголосовать независимо от местонахождения», - привёл конкретный пример Виктор Остренко.

«Мне удобнее зайти в телефон, который у меня всегда под рукой, зарегистрироваться на Госуслугах в два клика и проголосовать, чем куда-то идти. Это очень удобно», - поддержала идею дистанционного голосования студентка Псковского кооперативного техникума Диана Любезнова.

Председатель комитета по молодёжной политике Молодёжного парламента Максим Ермолин рассказал, что знает о ДЭГ не только в теории – голосует дистанционно с 2022 года, когда Псковская область вошла в число пилотных регионов, а в этом году убедил зарегистрироваться на ДЭГ свою бабушку.

Студентка колледжа ПсковГУ Яна Светлова уверена, что в современном мире дистанционное электронное голосование обязательно станет распространённой практикой. Сама Яна в этом году в первый раз примет участие в выборах. Игорь Сопов заметил, что для впервые голосующих избирателей предусмотрены ценные подарки, а те, кто выбрал ДЭГ, смогут забрать их на своём избирательном участке.

Ответственный секретарь Молодёжного парламента Николай Морозов рассказал, что голосует с 18 лет, знакомство с избирательным процессом началось с выборов депутатов областного Собрания шестого созыва: «С тех пор участвую каждый год, это моя принципиальная позиция. ДЭГ – это удобно. Не прикладывая лишних усилий, не выходя из дома, можно отдать голос за важного кандидата и проявить гражданскую позицию».

В ходе состоявшейся дискуссии студенты озвучили волнующие их вопросы, в том числе, о возможности участия онлайн-наблюдателей и защите результатов дистанционного голосования от фальсификации.

Председатель Избирательной комиссии заверил, что система блокчейн, лежащая в основе ДЭГ, делает невозможным любое вмешательство в голосование, а наблюдать за процессом ДЭГ без условий и ограничений может любой желающий через специальную точку доступа наблюдателя.