Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Псков кофейни и пекарни
Академия Слуха» подарки 1+1
Господин Рейтингомер
2024 вызовы и угрозы
«Зенча-Псков» кто там?
Два хита псковской кухни
профсоюзный дайджест-2023
 
 
 
ещё Общество 12.02.2024 07:556 Псковская область заняла 63 место в рейтинге регионов по качеству жизни 13.02.2024 22:000 О научных открытиях поговорили в псковском учебно-консультационном пункте СИЗО-1 13.02.2024 21:520 Борис Елкин посетил «Поезд Победы» 13.02.2024 21:300 Пыталовским школам рекомендовали перейти на дистанционное обучение из-за гололеда 13.02.2024 21:200 Псковским лицеистам рассказали об уловках мошенников в онлайн-играх 13.02.2024 20:361 Псковская область успешно справляется с отработкой информационных угроз
 
 
 
Самое популярное 07.02.2024 16:440 Мать погибла в ДТП, отец на СВО: стали известны подробности аварии с маленьким пассажиром в Невельском округе 06.02.2024 12:5612 Секретарь Псковского обкома КПРФ заявил, что он нищенствует 12.02.2024 14:096 Названа предположительная причина ДТП со школьным автобусом в Пушкиногорском районе 09.02.2024 21:280 Семерых погибших военнослужащих похоронили в Псковской области 13.02.2024 07:342 Ещё два ДТП с участием автобусов произошло в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Пыталовским школам рекомендовали перейти на дистанционное обучение из-за гололеда

13.02.2024 21:30|ПсковКомментариев: 0

Пыталовским школам рекомендовали перейти на дистанционное обучение из-за гололеда. Об этом глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева сообщила в своем Telegram-канале.

«Со вчерашнего дня идет ледяной дождь, мокрый снег, на дорогах - гололедица. В отдельных населенных пунктах жители остаются без электричества из-за обрыва проводов. Работают 6 аварийных бригад», – написала Вера Кондратьева.

Она отметила, что дорожные и коммунальные службы продолжают посыпать дороги, тротуары, дворовые территории песком, но они через час покрываются глазурью льда. Тяжелой дорожной технике приходится передвигаться «задом» для того, чтобы обработать региональные дороги.

«Сегодня были отменены рейсы всех школьных автобусов, доставляющих детей в Линовскую школу, частично - в Гавровскую школу. В связи с тем, что в ближайшие 2-3 дня улучшения погоды не будет, руководителям муниципальных образовательных организаций рекомендовано перейти на дистанционное обучение до 16 февраля», – добавила глава муниципального округа.

Она призвала водителей и пешеходов быть осторожнее на дорогах.

«Уважаемые водители! Откажитесь от поездок в условиях обледенения! Если выехали, то передвигайтесь на низкой скорости с увеличенной дистанцией и избегайте опасных маневров. Пешеходы и водители, пожалуйста, будьте внимательны и аккуратны на дорогах. Опасность не только под ногами, но и нависает сверху - деревья под тяжестью льда могут сломаться!», – заключила она.

Теги: #погода #школа
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Празднуете ли вы День святого Валентина?
В опросе приняло участие 120 человек
13.02.2024, 22:000 О научных открытиях поговорили в псковском учебно-консультационном пункте СИЗО-1 13.02.2024, 21:520 Борис Елкин посетил «Поезд Победы» 13.02.2024, 21:400 Юных псковичей приглашают к участию в конкурсах, направленных на профилактику ДТП 13.02.2024, 21:300 Пыталовским школам рекомендовали перейти на дистанционное обучение из-за гололеда
13.02.2024, 21:280 Пострадавшую в ДТП в Псковской области девочку доставили в клинику Санкт-Петербургского университета 13.02.2024, 21:200 Псковским лицеистам рассказали об уловках мошенников в онлайн-играх 13.02.2024, 21:140 Футболист из Великих Лук Елизар Мартыненко перешел в петербургскую команду «Алмаз-Антей» 13.02.2024, 21:000 Федеральный проект «Классика: история и современность» пройдет в Псковской области
13.02.2024, 20:400 В Минэкономразвития заявили об исторически низком уровне проверок бизнеса 13.02.2024, 20:361 Псковская область успешно справляется с отработкой информационных угроз 13.02.2024, 20:200 Лекции по истории для новых регионов подготовили в Псковском музее-заповеднике 13.02.2024, 20:120 Михаил Ведерников проконтролировал ремонт социальных объектов в Дедовичском районе
13.02.2024, 20:000 Пропавшего молодого человека в куртке Nike разыскивают в Пскове 13.02.2024, 19:500 Гололед сохранится по Псковской области 14 февраля 13.02.2024, 19:400 «Масленичные вечерки» для членов профсоюзов проведут в Великих Луках 13.02.2024, 19:300 Студенты и члены Молодёжного парламента обсудили возможности ДЭГ с руководителем избиркома
13.02.2024, 19:200 Более 350 млн рублей направили на пособие по уходу за ребенком для работающих псковских родителей за 2023 год 13.02.2024, 19:100 Александр Гуцан ознакомился с работой псковского отделения Фонда «Защитники Отечества» 13.02.2024, 19:000 Полицейские приглашают на экскурсии в Музей истории органов внутренних дел Псковской области 13.02.2024, 18:451 Книгу «Солянка по-афгански» презентуют в Пскове
13.02.2024, 18:271 Россия нарастила экспорт рыбы в 2023 году 13.02.2024, 18:150 Более 100 мероприятий пройдут в Псковской области в честь 225-летия Александра Пушкина 13.02.2024, 18:003 Пять фиктивных браков для легализации иностранцев в РФ расторгли в Псковской области 13.02.2024, 17:570 «Гонки по вертикали»: кандидатский квартет, смена концепции и чемодан без ручки. ВИДЕО
13.02.2024, 17:530 Граждане Южной Азии пытались незаконно пересечь границу страны в Псковской области 13.02.2024, 17:490 «Урок мужества» ко Дню памяти воинов-интернационалистов провели в Пскове 13.02.2024, 17:480 Найденные в Псковской области останки воина перезахоронят на семейном кладбище 13.02.2024, 17:430 До -14 градусов прогнозируют в Псковской области 14 февраля
13.02.2024, 17:422 Андрей Ульянов: Камеры в Пскове устанавливают согласно концепции 13.02.2024, 17:400 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 13 февраля 13.02.2024, 17:301 «Гонки по вертикали»: кандидатский квартет, смена концепции и чемодан без ручки 13.02.2024, 17:282 Тариф на вывоз ТКО снизили в Псковской области по требованию прокуратуры
13.02.2024, 17:180 О школе для пациентов с сахарным диабетом спросили Игоря Дитриха в штабе общественной поддержки 13.02.2024, 17:170 Движение транспорта на участке улицы Садовой в Великих Луках закроют более чем на месяц 13.02.2024, 17:100 Военкоры станут ветеранами? 13.02.2024, 17:040 Администрация Пскова еженедельно рассматривает порядка 50 заявок на размещение вывесок
13.02.2024, 16:512 Повестки в военкомат получили 8 мигрантов в Пскове с начала февраля 13.02.2024, 16:370 «Кузница»: Есть ли эффективный способ борьбы с вандализмом в Пскове? ВИДЕО 13.02.2024, 16:233 Фатум или мистика «Провала»: пушкиногорцы строят догадки о причине ДТП с автобусом 13.02.2024, 16:160 Зимний марафон «Сила России» стартует в Псковской области
13.02.2024, 16:120 Салфетку из McDonald’s продают в Пскове за 300 тысяч рублей 13.02.2024, 16:030 Два человека погибли в дорожной аварии в Стругокрасненском округе 13.02.2024, 16:020 «Беседка»: В ожидании «Волшебной горы». ВИДЕО 13.02.2024, 15:550 Александр Борисов — о миссии Российского военно-исторического общества и работе регионального отделения
13.02.2024, 15:470 Михаил Ведерников и Александр Беглов возложили цветы к могиле Героя Советского Союза в Дедовичах 13.02.2024, 15:460 В России приостановили реализацию отдельных партий воды «Джермук» 13.02.2024, 15:320 Андрей Ульянов: Многие вандалы — безработные 13.02.2024, 15:300 Охотники добыли волка в Псковском районе
13.02.2024, 15:231 Псковича задержали за попытку дать взятку для встречи с братом в СИЗО 13.02.2024, 15:210 Михаил Ведерников и Александр Беглов подписали план по развитию сотрудничества между Петербургом и Псковской областью 13.02.2024, 15:130 В Вологде интервью Путина журналисту Карлсону покажут в кино 13.02.2024, 15:100 Александр Борисов: «Музей партизанской славы» - важное событие для области
13.02.2024, 14:550 «Дело вкуса»: Что дает повару участие в популярном российском кулинарном шоу? ВИДЕО 13.02.2024, 14:450 Сотни вывесок в Пскове пришлось демонтировать за счет бюджета 13.02.2024, 14:390 Единый билет может появиться в двух парках аттракционов Псковской области 13.02.2024, 14:360 Почти 10% избирателей в Псковской области уже выбрали ДЭГ
13.02.2024, 14:311 Дизайн-код для ларьков примут в Пскове в 2024 году 13.02.2024, 14:180 В Псковской области открылся филиал музея обороны и блокады Ленинграда 13.02.2024, 14:000 Почти в три раза вырос турпоток из Китая в Россию за год 13.02.2024, 13:550 Почему парк аттракционов в Пскове будет называться «Волшебная гора», объяснил инвестор
13.02.2024, 13:530 Андрей Ульянов: Все благоустроенные уголки Пскова в опасности из-за вандалов 13.02.2024, 13:415 Бытовые инвалиды с уроков труда 13.02.2024, 13:320 В Кремле объяснили объявление в розыск премьера Эстонии 13.02.2024, 13:240 Андрей Ульянов: Система распознавания лиц — это уже обыденность
13.02.2024, 13:190 Парк аттракционов «Волшебная гора» планируют открыть в Пскове 23 июля 13.02.2024, 13:172 Михаил Ведерников и Александр Беглов возложили цветы к мемориалу «Партизанская слава» в Дедовичах 13.02.2024, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Кузница: Есть ли эффективный способ борьбы с вандализмом в Пскове? 13.02.2024, 12:580 Хедлайнеры фестиваля «Добрый рок-2024»: Группа Sellout
13.02.2024, 12:550 Дополнительный показ мультфильма «Пушкин и… Михайловское» с оркестром пройдет в Пскове 13.02.2024, 12:470 Семейно-развлекательный центр в «Луки Парк» планируют открыть в конце осени 13.02.2024, 12:450 Год семьи торжественно стартовал в Псковском районе 13.02.2024, 12:330 Начинается видеотрансляция программы «Дело вкуса»: Что дает повару участие в популярном российском кулинарном шоу?
13.02.2024, 12:290 Об особом внимании к деталям при планировании парка аттракционов рассказал Александр Терентьев 13.02.2024, 12:250 Жительницу Пскова задержали по подозрению в краже косметики 13.02.2024, 12:230 Петербургские журналисты посетили Псковский кремль 13.02.2024, 12:210 Устав «Новых людей» начнут менять на мартовском съезде
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru