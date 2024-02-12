Общество

Пыталовским школам рекомендовали перейти на дистанционное обучение из-за гололеда

Пыталовским школам рекомендовали перейти на дистанционное обучение из-за гололеда. Об этом глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева сообщила в своем Telegram-канале.

«Со вчерашнего дня идет ледяной дождь, мокрый снег, на дорогах - гололедица. В отдельных населенных пунктах жители остаются без электричества из-за обрыва проводов. Работают 6 аварийных бригад», – написала Вера Кондратьева.

Она отметила, что дорожные и коммунальные службы продолжают посыпать дороги, тротуары, дворовые территории песком, но они через час покрываются глазурью льда. Тяжелой дорожной технике приходится передвигаться «задом» для того, чтобы обработать региональные дороги.

«Сегодня были отменены рейсы всех школьных автобусов, доставляющих детей в Линовскую школу, частично - в Гавровскую школу. В связи с тем, что в ближайшие 2-3 дня улучшения погоды не будет, руководителям муниципальных образовательных организаций рекомендовано перейти на дистанционное обучение до 16 февраля», – добавила глава муниципального округа.

Она призвала водителей и пешеходов быть осторожнее на дорогах.

«Уважаемые водители! Откажитесь от поездок в условиях обледенения! Если выехали, то передвигайтесь на низкой скорости с увеличенной дистанцией и избегайте опасных маневров. Пешеходы и водители, пожалуйста, будьте внимательны и аккуратны на дорогах. Опасность не только под ногами, но и нависает сверху - деревья под тяжестью льда могут сломаться!», – заключила она.