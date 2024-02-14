Общество

Из-за погодных условий в Пскове увеличилось число обращений в травмпункт

Из-за погодных условий в Псковской области увеличилось число обращений в травмпункт и выросло число дорожно-транспортных происшествий, сообщает Telegram-канал Псковской областной клинической больницы.

Количество обратившихся в травмпункт псковской областной больницы за день превышает в эти дни 70 человек, сообщает ГТРК «Псков».

«В основном это пожилые люди, у них мы чаще фиксируем переломы: лучевой кости в типичном месте, в голеностопном суставе. Люди молодого и среднего возраста тоже обращаются. Часто травмы грудной клетки, плечевого сустава, и переломы есть, и серьезные травмы с госпитализацией», — рассказал заведующий пунктом неотложной травматологической помощи ПОКБ Вадим Букша.