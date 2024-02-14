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Общество

Наталья Федорова о планах работы на 2024-й год

14.02.2024 19:10|ПсковКомментариев: 1

Гостем программы «Гайд-парк» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) стала глава Псковского района Наталья Федорова. Гостья студии рассказала о значимых проектах, которые будут реализованы в муниципальном образовании в 2024 году.

 

О работе местного самоуправления и ТОСов

- Наталья Анатольевна, предлагаю начать с темы, которая для вас, как для главы района, очень важна - развитие местного самоуправления. В минувшем году вы участвовали в большом количестве мероприятий Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. В этом году - форум «Малая родина - сила России» с участием президента страны. Многие федеральные политологи говорят - идет процесс усиления значения муниципальной власти и активности жителей в этом процессе. Так ли это? Чувствуете ли вы поддержку государства в этом вопросе?

- Всероссийская ассоциация местного самоуправления дает очень большой толчок развитию небольших муниципальных образований. На площадке ВРАМСУ собирают абсолютно всех представителей. Там выстроена система решения проблемных вопросов. Там собраны лучшие муниципальные практики. 2023 год уже был посвящен отработке наиболее актуальных и наболевших тем. Мне посчастливилось не единожды бывать на этих площадках, где мы с коллегами из разных регионов отрабатывали различные вопросы. В прошлом году первая тема началась с кадров и многие позиции по муниципальной службе. Мы видим не только свою работу и обозначение проблем, но уже и пути решения. Это очень актуально, это делается динамично, показывается важность. Предпринимаются реальные шаги.

- На форуме ВАРМСУ была организована стратегическая сессия, всевозможная методическая и консультационная поддержка. Вы имели возможность пообщаться со своими коллегами. Там были не только главы районов и округов, но и активисты ТОС. Чему можно научиться на таких площадках?

- Этот итоговый форум показал все направления для развития местного самоуправления. Не только именно органов власти. В большей степени касались инициативы граждан, воплощения этих проектов в жизнь, вовлечению как можно большего количества населения разных возрастов. Площадки были очень разнообразные. Хочу отметить площадку по работе с молодежью и возможности потенциальной грантовой поддержки инициатив жителей и общественных объединений. Замечательные площадки: работа старшего возраста, разработка нормативно-правовых актов, работа со СМИ, возможности новых информационных систем.

Создана новая платформа муниципалитеты.рф, которая собирает лучшие муниципальные практики и возможности. Целый день мы с коллегами планировали заранее и максимально старались охватить эти возможности. Они и сейчас есть в доступе. Самое главное, на практике видишь, какой положительный опыт имеют коллеги, что можно привлечь в свою работу, как можно усилить те или иные направления.

- На сегодняшний день в Псковском районе 39 ТОСов. Накануне завершился прием заявок от ТОС для участия в региональном конкурсе на получение грантов. До 13 февраля включительно заявки принимали местные муниципальные администрации. До 16 февраля вы уже передаете коллегам в регион. Сколько заявок подано?

- 19 заявок сформировано на сегодняшний день. У нас есть опытные и мудрые ТОСы, которые четко знают, куда идут, есть новоиспеченные, которым достаточно сложно войти, поэтому они пробуют себя на районном уровне. В прошлом году провели первый районный конкурс в поддержку молодых ТОСов. Это дало хороший результат и эффект. В этом году мы оставили районный конкурс с таким же объемом финансирования - 2 млн рублей. Думаю, что все наши ТОСы обязательно в этом году поучаствуют, и большинство из них выиграют грант на реализацию своей идеи. Движение очень востребовано как в крупных, так и маленьких населенных пунктах. Люди видят, что механизм работает. Дополнительно проводим сборы активистов, разъясняем механизмы проведения оплаты и привлечения подрядчиков.

- Есть разброс по заявкам? По-прежнему превалирует благоустройство?

- Направления совершенно разные. Есть такие, как установка контейнерных площадок и создание места отдыха. Небольшие общественные территории люди все больше и больше хотят окультурить и благоустроить для всех пользователей, не только для себя возле своего дома. Детские и спортивные площадки по-прежнему востребованы. Для деревень очень актуально уличное освещение, создание новых линий и ремонт старых. Заявки абсолютно разные - от 180 тысяч до 500 тысяч рублей.

Формирование комфортной городской среды и нацпроекты

- На форуме «Малая родина - сила России» президент заявил, что будут продлены две важные для муниципалитетов государственные программы - это «Комплексное развитие сельских территорий» и «Формирование комфортной городской среды». С последней вы активно работаете и, видимо, будете продолжать.

- Мы ждали решения, поскольку у нас эта программа востребована и принята жителями. Это показывают итоги голосования. Опыт прошлого года положительный. Все проекты реализованы и используются. На каких-то площадках проводим мероприятия, в Неелово проводим их круглогодично. В этом году сделают три территории. Они все разные. В деревне Родина - это улица Набережная. Там организуют безопасность пешеходов, то есть новые тротуары, безопасные зоны, ремонт покрытия. В Тямше на слуху «Мамин парк». Проект, который мы хотим реализовать, совершенно новый. За зданием детского сада есть замечательная территория, которая будет востребована именно для прогулок людей абсолютно разного возраста, потому что по проекту там очень интересное зонирование сделано. Третья территория в деревне Соловьи. Это общественная территория между домами. Там много лет ничего не вкладывалось в благоустройство. Детская площадка, проезды и зеленая зона будут благоустроены. Будем стараться привлекать внебюджетные средства, да и сами местные жители помогают.

Есть планы по голосованию и в этом году. Пока есть три заявки от сельских поселений: Писковичи, Середка и Неелово. Сейчас начинается активный этап регистрации волонтеров для помощи при голосовании. Скоро узнаем, какие площадки жители выберут.

- В этом году вся страна пребывала в некоем ожидании, потому что национальные проекты - это 2019-2024. Этим годом они должны завершиться. Все ждали: продлят или нет. Вроде как заявлен небольшой намек на то, что будет большинство продлено. В 2023 году в Псковском районе они были реализованы достаточно успешно. Какие планы в этом году?

- Работа ведется круглогодично. Этот год очень ответственный, потому что, действительно, программа пока на 2024-м завершается, но в то же время мы видим, что уже некоторые программы продлены, и понимаем, насколько они важны, судя по статистике, по стране. Мы ждем продолжения. Что касается этого года, то работа проведена еще в конце 2023-го по подготовке. Сейчас период размещения документов и контрактации в ближайшее время, поскольку очень важна работа по определению подрядчика, по срокам. Объектов может быть не так много, но они тоже очень важные, объем достаточный. Не только в крупных населенных пунктах ведется эта работа. Начну с культуры. В этом году наш сельский дворецкий дом культуры попал в эту программу, там будет осуществляться капитальный ремонт здания.

Продолжается более масштабно реализовываться национальный проект в сфере образования. Здесь у нас ремонт спортивного зала в Стремуткинской школе, новые кабинеты ЦОС по оборудованию и ремонту уже в наших небольших школах, которые являются филиалами. Дети и в небольших школах должны тоже получать современное качество образования. В этом году планируется открыть три таких кабинета. Оснащение, модернизация школ, дополнительное образование, создание дополнительных мест – это сверх важная задача, потому что мы растим наше будущее. К сожалению, не вошли наши школы в этом году в программу капитального ремонта. Хочу отметить, в прошлом году мы впервые за все эти годы выделили такую значительную сумму на текущий ремонт, на приведение зданий школ и детских садов в порядок, благоустройство территорий. В этом году сумма не меньше заложена. Своими силами тоже будем содержать их достойном виде и приводить все в порядок.

Что касается дорог, то продолжаются ремонты региональных дорог. Готовится проектно-сметная документация на некоторые дороги. Свои дороги планируем в этом году в достаточном количестве отремонтировать.

Хотелось бы отметить такое важное направление, как комплексная кадастровая работа. Не секрет, особенно для нашей сельской местности, что у жителей один из проблемных моментов - это уточнение границы земельных участков. Комплексная кадастровая работа позволяет это делать в определенных границах кварталов. На этот год у нас тоже запланированы масштабные работы, которые начались. Сейчас второй и третий контракт на стадии подписания. Затрагивая сферу здравоохранения, хочется отметить, что по нашему району темпы очень хорошие. Реализуются программы «Земский доктор» и «Земский учитель».

- Интересные проекты реализовывали в минувшем году по инженерной инфраструктуре, в том числе и в деревне Родина. Интересный и сложный проект. Со сменой, к сожалению, подрядчика. Что можете сказать об этом проекте?

- Станция в Родине введена в эксплуатацию. Постоянно осуществляем мониторинг воды. Думаем над тем, как еще усовершенствовать. Строительство станции очистки воды позволяет улучшить водоснабжение в разы. Мы уже не только в Родине запустили станцию очистки. В Черехе станция тоже в действии и запущена, качество воды там значительно улучшилось. Проектно-сметная документация по Середке находится на стадии экспертизы. Также на стадию ПСД планируют выйти в Писковичах и Тямше, сейчас по этим двум населенным пунктам рассматривается вопрос финансирования.

Отмечу еще один проект – строительство инженерных коммуникаций в деревне Борисовичи. Для застройщиков – это хороший импульс для развития строительства. В целом, проект реализован, теперь застройщик выходит на площадку, начинается следующий этап – строительство микрорайона. Проектно-сметная документация по замене водопроводных сетей в Борисовичах тоже на стадии экспертизы, есть и планы. Сейчас в активной фазе передача сетей водоснабжения и канализирования от банкротного предприятия в администрацию. Уже передаем их для содержания и обслуживания в МУП «Колхоз имени Залита». Ведется многогранная и нужная работа.

Беседовала Любовь Кузнецова

Пресс-портрет
Федорова Наталья Анатольевна глава Псковского района
Теги: #псковский район #национальные проекты #инфраструктура
Источник: Псковская Лента Новостей
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