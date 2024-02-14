Общество

Путин предложил увеличить выплаты медикам в малых городах и селах

Президент России Владимир Путин во время пленарной сессии форума будущих технологий предложил с 1 марта этого года повысить размер заработных плат дополнительными выплатами медикам в малых городах и селах.

«В прошлом году для медицинских работников первичного звена мы ввели ежемесячные выплаты. И вот то, о чем мы вчера вечером договорились с правительством. Предлагаю с 1 марта текущего года повысить их размер для специалистов, которые трудятся в малых городах, в районных центрах и селах. При этом обратить особое внимание необходимо на поддержку врачей по наиболее востребованным направлениям, а также работников районных и участковых больниц», - цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что в городах, где живет от 50 тысяч до 100 тысяч человек, врачи дополнительно помимо базовой заработной платы будут получать 29 тысяч рублей, средний медперсонал - 13 тысяч рублей. А в населенных пунктах с населением менее 50 тысяч человек такие специальные выплаты будут выше - 50 тысяч рублей ежемесячно в дополнение к зарплате врачам и 30 тысяч рублей медицинским работникам среднего звена.