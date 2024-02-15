Общество

Псковская таможня передала в зону СВО изъятые на границе товары на 6,6 млн рублей

Псковская таможня в 2023 году передала для нужд специальной военной операции товары, обращенные в федеральную собственность, общей стоимостью более 6,6 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделе по связям с общественностью СЗТУ.

Фото здесь и далее: Северо-Западное таможенное управление

Начальник Северо-Западного таможенного управления Александр Повод принял участие в служебном совещании по подведению итогов деятельности Псковской таможни за 2023 год и проверил работу таможенных постов на российско-эстонской и российско-латвийской границах.

На совещании с руководством и личным составом таможни начальник СЗТУ Александр Повод обсудил результаты деятельности в 2023 году, обозначил проблемные вопросы, способы их решения, и определил задачи коллектива на 2024 год.

Докладывая об итогах работы, исполняющий обязанности начальника Псковской таможни Максим Жигалкин отметил, что основная деятельность таможни была сосредоточена на обеспечении национальной безопасности, противодействии незаконному перемещению товаров. «Мы своевременно реагировали на изменение ситуации в регионе деятельности таможни, усиливали работу таможенных постов, а также мобильных групп на российско-белорусском участке государственной границы», - сказал он.

Псковские таможенники пресекли попытки незаконного перемещения наркотических средств с сокрытием как в грузовом, так и в легковом автотранспорте. При взаимодействии с должностными лицами Северо-Западной оперативной таможни и УФСБ России по Псковской области пресечены каналы контрабанды наркотического средства – гашиша. Причастные к организации наркотрафика граждане Молдавии и Сербии арестованы.

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В 2023 году по фактам контрабанды наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ Псковская таможня возбудила 10 уголовных дел, из незаконного оборота изъято 580 килограммов наркотиков.

За 2023 год мобильными группами пресечено 19 попыток ввоза из Республики Беларусь на территорию Российской Федерации табачных изделий без маркировки средствами идентификации и акцизными марками общим количеством 1 млн 410 тысяч пачек сигарет.

Таможней организована работа по передаче для нужд специальной военной операции товаров, обращенных в федеральную собственность. В 2023 году направлены квадрокоптеры, пиломатериалы, гидравлические тележки, профильные металлические трубы, кровельный материал и другие товары общей стоимостью более 6,6 млн рублей.

«В сложившейся геополитической обстановке таможня справляется с поставленными перед ней задачами, – подводя итоги заседания, отметил Александр Повод. – В 2024 году необходимо обеспечивать на должном уровне взаимодействие с электронными таможнями, повышать эффективность и результативность таможенного контроля. В числе приоритетных задач должны оставаться соблюдение принципов профессионализма и порядочности в повседневной работе, исключение формального подхода при общении с гражданами и бизнесом».

В завершение совещания Александр Повод поблагодарил коллектив таможни за проделанную работу и вручил отличившимся сотрудникам ведомственные награды.

Также в рамках рабочей поездки в регион деятельности таможни Александр Повод проинспектировал таможенные посты МАПП «Куничина Гора» и «Бурачки». Начальник СЗТУ провел совещания с руководящим составом постов, где рассмотрел результаты исполнения установленных контрольных показателей и обсудил меры, содействующие дальнейшему повышению эффективности работы псковских таможенников.