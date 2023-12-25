Происшествия

Почти 500 кг гашиша не позволили перевести через границу РФ в Псковской области

Две крупные партии гашиша не позволили ввезти в Россию сотрудники Северо-Западной оперативной и Псковской таможен совместно с УФСБ России по Псковской области. Из незаконного оборота изъято 478 кг наркотика стоимостью свыше 800 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Фото здесь и далее: пресс-служба СЗТУ

Контрабанду пытались провезти в страну двое уроженцев Сербии в двух тягачах, прибывших из Латвии через пункты пропуска Псковской таможни. Транспортные средства зарегистрированы в Сербии.

Тягачи были задержаны таможенниками с разницей в четыре дня. Из бака первого извлекли 186 кг гашиша, из бака второго — 292 кг.

Смотрите также Иностранца задержали на границе в Псковской области почти с 200 кг гашиша

В ходе оперативно-разыскных мероприятий арестованы причастные к организации наркотрафика лица.

Псковская и Северо-Западная оперативные таможни возбудили уголовные дела по части 4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в особо крупном размере, совершенная организованной группой).