Общество

Псковские пенсионеры могут номинировать свой проект на премию «Старшие»

Федеральный конкурс для активных людей старшего возраста — премию «Старшие» — проводит благотворительный фонд «Добрый город Петербург». Участие в конкурсе могут принять жители Псковской области в возрасте от 50 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в фонде.

Фото: фонд «Добрый город Петербург»

Номинанты премии — граждане Российской Федерации в возрасте от 50 лет, это экоактивисты, волонтёры, блогеры, лидеры сообществ и инициатив.

Лауреаты премии получат денежное вознаграждение — 20 000 рублей, диплом, поддержку, благотворительного фонда «Добрый город Петербург» в реализации идей, возможность рассказать о себе, своём важном деле, сообществе.

Заявки принимаются до 26 февраля. Подробности, номинации и анкета указаны на сайте.